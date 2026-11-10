Alex Ubago celebra sus 25 años en el teatro Mercedes Sosa

Fue su primer disco, y Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez (simplemente Álex Ubago para todos) lo revive 25 años después de su lanzamiento para bautizar la gira aniversario con la cual regresa esta noche, a las 21, al teatro Mercedes Sosa (San Martín 479).
El cantautor español transitará el pop rock y el rock alternativo desde su iniciático “¿Qué pides tú?” -que le da nombre al recital de hoy- hasta el último, “Galerna”, salido hace dos años, aparte de su trío con Jorge Villamizar y Lena Burke y de sus múltiples colaboraciones con artistas de su país, como las popularizadas por La Oreja de Van Gogh.
Nacido en la capital vasca de Vitoria, su carrera en la música comenzó cuando tenía 15 años en San Sebastián, donde se mudó la familia por cuestiones de trabajo por lo que está cumpliendo tres décadas sobre los escenarios. “Sin miedo a nada”, “Aunque no te pueda ver”, “A gritos de esperanza”, “¿Sabes?”, “Sigo aquí” y “Ella vive en mí” son sus temas más conocidos, infaltables en cada show.