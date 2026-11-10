Alex Ubago celebra sus 25 años en el teatro Mercedes Sosa

Nacido en la capital vasca de Vitoria, su carrera en la música comenzó cuando tenía 15 años en San Sebastián, donde se mudó la familia por cuestiones de trabajo por lo que está cumpliendo tres décadas sobre los escenarios. “Sin miedo a nada”, “Aunque no te pueda ver”, “A gritos de esperanza”, “¿Sabes?”, “Sigo aquí” y “Ella vive en mí” son sus temas más conocidos, infaltables en cada show.