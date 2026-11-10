Quilmes busca estudiantes y graduados para trabajar en El Manantial: qué carreras piden

Resumen para apurados
- Cervecería Quilmes busca estudiantes y graduados en El Manantial, Tucumán, para contratar a un Analista de Gente y Gestión que supervise tareas del personal.
- La vacante es presencial y full time. Requiere entre uno y dos años de experiencia y Excel avanzado; la postulación se realiza vía LinkedIn o el portal de empleo de AB InBev.
- La convocatoria representa una oportunidad clave de inserción laboral para el talento joven universitario de la región en una de las mayores empresas del sector cervecero.
Entrevistas a nuevos candidatos, capacitaciones, seguimiento de equipos y números que muestran cómo funciona una planta por dentro. Todo eso forma parte de la vacante que Cervecería y Maltería Quilmes abrió en Tucumán para sumar un Analista de Gente & Gestión a su equipo de El Manantial.
La búsqueda puede interesar especialmente a quienes están terminando la universidad: no hace falta estar recibido. Pueden postularse estudiantes avanzados y graduados de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Recursos Humanos y carreras relacionadas.
Eso sí, hay algunos requisitos: la empresa pide entre uno y dos años de experiencia en puestos similares y manejo avanzado de Excel. El trabajo es presencial, full time y se desarrolla directamente en la planta tucumana.
Qué hace un Analista de Gente & Gestión en Quilmes
Aunque el nombre del puesto puede sonar amplio, las tareas son bastante concretas y atraviesan distintos momentos de la vida laboral dentro de la planta.
La persona que ingrese participará en búsquedas y entrevistas de candidatos, acompañará el ingreso de nuevos empleados y hará seguimiento de capacitaciones. También tendrá que trabajar con cuestiones administrativas vinculadas al personal y organizar algunas actividades internas.
Otra parte del puesto pasa por los datos: deberá seguir indicadores de productividad, ordenar información y preparar reportes que permitan ver qué está pasando con los equipos y dónde hace falta realizar ajustes.
También aparecen tareas relacionadas con encuestas de clima y engagement, comunicación interna y acciones de reconocimiento para los trabajadores.
Qué requisitos piden para postularse
Quilmes apunta a estudiantes avanzados o graduados de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Recursos Humanos, aunque también contempla carreras afines.
Además de la formación, solicita experiencia previa de entre uno y dos años en posiciones similares. También es necesario contar con un nivel avanzado de Excel.
Tener conocimientos de SAP y Power BI suma, pero la empresa los presenta como deseables y no como condiciones excluyentes.
Entre las habilidades personales, el aviso menciona capacidad de análisis, iniciativa, facilidad para trabajar con otras personas y orientación a resultados.
Cómo postularse a la vacante en El Manantial
La búsqueda está publicada en LinkedIn y también en el portal oficial de empleos del grupo AB InBev, al que pertenece Cervecería y Maltería Quilmes.
Para encontrarla hay que buscar el puesto “Analista de Gente & Gestión” y comprobar que la ubicación corresponda a Planta Tucumán-Manantial.
Desde allí se puede iniciar la postulación, completar los datos solicitados y adjuntar el currículum.
La empresa no informó una fecha de cierre para la convocatoria, por lo que la posibilidad de aplicar permanecerá disponible mientras la publicación siga activa.