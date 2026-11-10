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Quilmes busca estudiantes y graduados para trabajar en El Manantial: qué carreras piden

La vacante es presencial y full time en la planta de El Manantial. Piden entre uno y dos años de experiencia, Excel avanzado y formación en áreas de gestión.

BÚSQUEDA LABORAL. Quilmes abrió una vacante presencial en su planta de El Manantial.
BÚSQUEDA LABORAL. Quilmes abrió una vacante presencial en su planta de El Manantial. / CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Cervecería Quilmes busca estudiantes y graduados en El Manantial, Tucumán, para contratar a un Analista de Gente y Gestión que supervise tareas del personal.
  • La vacante es presencial y full time. Requiere entre uno y dos años de experiencia y Excel avanzado; la postulación se realiza vía LinkedIn o el portal de empleo de AB InBev.
  • La convocatoria representa una oportunidad clave de inserción laboral para el talento joven universitario de la región en una de las mayores empresas del sector cervecero.
Resumen generado con IA

Entrevistas a nuevos candidatos, capacitaciones, seguimiento de equipos y números que muestran cómo funciona una planta por dentro. Todo eso forma parte de la vacante que Cervecería y Maltería Quilmes abrió en Tucumán para sumar un Analista de Gente & Gestión a su equipo de El Manantial.

La búsqueda puede interesar especialmente a quienes están terminando la universidad: no hace falta estar recibido. Pueden postularse estudiantes avanzados y graduados de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Recursos Humanos y carreras relacionadas.

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Eso sí, hay algunos requisitos: la empresa pide entre uno y dos años de experiencia en puestos similares y manejo avanzado de Excel. El trabajo es presencial, full time y se desarrolla directamente en la planta tucumana.

Qué hace un Analista de Gente & Gestión en Quilmes

Aunque el nombre del puesto puede sonar amplio, las tareas son bastante concretas y atraviesan distintos momentos de la vida laboral dentro de la planta.

La persona que ingrese participará en búsquedas y entrevistas de candidatos, acompañará el ingreso de nuevos empleados y hará seguimiento de capacitaciones. También tendrá que trabajar con cuestiones administrativas vinculadas al personal y organizar algunas actividades internas.

Otra parte del puesto pasa por los datos: deberá seguir indicadores de productividad, ordenar información y preparar reportes que permitan ver qué está pasando con los equipos y dónde hace falta realizar ajustes.

También aparecen tareas relacionadas con encuestas de clima y engagement, comunicación interna y acciones de reconocimiento para los trabajadores.

Qué requisitos piden para postularse

Quilmes apunta a estudiantes avanzados o graduados de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Recursos Humanos, aunque también contempla carreras afines.

Además de la formación, solicita experiencia previa de entre uno y dos años en posiciones similares. También es necesario contar con un nivel avanzado de Excel.

Tener conocimientos de SAP y Power BI suma, pero la empresa los presenta como deseables y no como condiciones excluyentes.

Entre las habilidades personales, el aviso menciona capacidad de análisis, iniciativa, facilidad para trabajar con otras personas y orientación a resultados.

Cómo postularse a la vacante en El Manantial

La búsqueda está publicada en LinkedIn y también en el portal oficial de empleos del grupo AB InBev, al que pertenece Cervecería y Maltería Quilmes.

Para encontrarla hay que buscar el puesto “Analista de Gente & Gestión” y comprobar que la ubicación corresponda a Planta Tucumán-Manantial.

Desde allí se puede iniciar la postulación, completar los datos solicitados y adjuntar el currículum.

La empresa no informó una fecha de cierre para la convocatoria, por lo que la posibilidad de aplicar permanecerá disponible mientras la publicación siga activa.

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