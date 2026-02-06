Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Xi’an, una de las ciudades más emblemáticas de China y símbolo del encuentro entre tradición e innovación, fue sede del ACAS 2026 (Asian Cardiac Arrhythmia Summit), el congreso más importante del país dedicado al estudio y tratamiento de las arritmias cardíacas. En este escenario, Argentina tuvo una participación histórica, siendo el único país latinoamericano representado.
La delegación de nuestro país estuvo encabezada por el médico Luis Aguinaga, ex presidente de la Federación Argentina de Cardiología, quien fue invitado a brindar la conferencia central del Summit, un reconocimiento reservado a referentes internacionales en la especialidad. Su presencia consolidó el posicionamiento de la cardiología argentina en uno de los foros científicos más relevantes de Asia.
Aguinaga, de extensa trayectoria en Tucumán, habló sobre los avances que marcan el futuro de la especialidad. La exposición estuvo dedicada a la ablación de campo pulsado (Pulsed Field Ablation, PFA), una tecnología de vanguardia que está transformando el tratamiento de las arritmias cardíacas, en particular de la fibrilación auricular. Basada en el principio de la electroporación irreversible, la PFA permite una ablación más selectiva del tejido cardíaco, con menor riesgo para las estructuras adyacentes, lo que la posiciona como una de las estrategias más prometedoras de la electrofisiología moderna, según destacó.
En la conferencia, el médico dio detalles sobre la experiencia que se llevó adelante en nuestro país, en el Centro Integral de Arritmias Tucumán, que fue pionero en realizar intervenciones con esta tecnología en noviembre de 2024 y, desde entonces, más de un centenar de pacientes se han beneficiado de este tratamiento innovador.
“Ser el único representante latinoamericano, y hacerlo en nombre de Argentina, tiene un gran valor. Es un reconocimiento internacional al desarrollo clínico, académico y tecnológico alcanzado por la cardiología de nuestro país en el abordaje de las arritmias”, resaltó el profesional.
Líderes mundiales
El ACAS reunió a líderes mundiales de Asia, Europa y América del Norte, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de conocimientos, la discusión de evidencia clínica y la proyección de nuevas líneas de investigación. “En ese contexto, la mirada latinoamericana aportó una perspectiva basada en la experiencia clínica real y en la adopción responsable de tecnologías emergentes”, consideró el médico.
“La presencia argentina en Xi’an dejó un mensaje claro: Latinoamérica -y en particular nuestro país- tiene un rol activo y relevante en la construcción del futuro de la cardiología global”, especificó Aguinaga.
El cardiólogo consideró que este tipo de encuentros abren nuevas puertas para la cooperación científica internacional en temas claves, como las arritmias, que son un problema de salud pública mundial.
La fibrilación auricular es la más frecuente en la población adulta, afectando hasta al 1% en la población general mayor a 65 años. La incidencia de esta patología está aumentando cada vez más, debido a un incremento de los factores de riesgo y al envejecimiento de la población. Hoy representa una de las mayores cargas de enfermedad para los sistemas de salud en todos los países.