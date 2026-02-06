Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Aguinaga, de extensa trayectoria en Tucumán, habló sobre los avances que marcan el futuro de la especialidad. La exposición estuvo dedicada a la ablación de campo pulsado (Pulsed Field Ablation, PFA), una tecnología de vanguardia que está transformando el tratamiento de las arritmias cardíacas, en particular de la fibrilación auricular. Basada en el principio de la electroporación irreversible, la PFA permite una ablación más selectiva del tejido cardíaco, con menor riesgo para las estructuras adyacentes, lo que la posiciona como una de las estrategias más prometedoras de la electrofisiología moderna, según destacó.