Ataque fatal de un pitbull en Mendoza: qué dice la ley de Tucumán sobre la tenencia de perros peligrosos

La legislación otorga facultades de intervención a la Autoridad de Aplicación frente a denuncias realizadas por personas que hayan sufrido daños o que manifiesten un temor fundado ante la conducta agresiva de un perro. Efectuada la denuncia, el organismo oficial debe constatar el estado del animal y puede disponer su secuestro por el tiempo conveniente, medida que también procede si se comprueba que las condiciones de cuidado e higiene del lugar no son aptas. De confirmarse el riesgo, la autoridad procede a la incautación y depósito para evaluar la posibilidad de convivencia sin peligro.