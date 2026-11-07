El contundente mensaje del Papa a los jóvenes para que se casen y tengan hijos: “No le teman al para siempre”

A los 70.000 fieles que llenaron el estadio en este 2026 y que corearon el nombre del Papa en varias ocasiones, León XIV les insistió: "¡Sean santos! No se conformen con una vida simplemente correcta ni con una fe de costumbre que se contente con lo indispensable". Con este acto concluyó la jornada del Papa, que comenzó con una misa en Paysandú, su visita al barrio de Casavalle y la reunión con el mundo educativo en la Universidad Católica.