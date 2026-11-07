El contundente mensaje del Papa a los jóvenes para que se casen y tengan hijos: “No le teman al para siempre”
Durante la vigilia de oración en Montevideo, el Pontífice se dirigió a una multitud de 70.000 personas en el Estadio Centenario para pedirles que no le teman al compromiso definitivo, defiendan la familia y escuchen la vocación religiosa ante el avance de la secularización.
Resumen para apurados
- El papa León XIV instó a los jóvenes a casarse y formar familias este sábado en Montevideo, pidiendo no temer al compromiso definitivo ante el avance de la secularización.
- El mensaje se dio ante 70.000 fieles en el Estadio Centenario, en un país donde solo el 36% se define católico y crece la indiferencia hacia la práctica religiosa tradicional.
- La exhortación busca revitalizar el compromiso matrimonial y despertar vocaciones consagradas para asegurar el relevo generacional y la transmisión de la fe en la región.
Ya instalado en el escenario del Estadio Centenario, el papa León XIV se dirigió específicamente a la juventud. En su alocución de este sábado por la tarde, durante la vigilia de oración, el Sumo Pontífice habló sobre los proyectos a futuro de este segmento etario, animándolos a casarse y formar una familia al pedirles: “No le teman al ‘para siempre’”.
Caída la noche en Montevideo, en un escenario inmenso y ante una multitud de 70.000 personas en el histórico coliseo de la ciudad, el Papa exhortó a los chicos —a quienes trató de “amigos”— a atreverse a formar un hogar. Al mismo tiempo, instó a los matrimonios ya consolidados a hacer frente a los discursos que señalan que “un hijo es una carga”, en un contexto en el que lamentó cómo avanza la secularización y la indiferencia espiritual.
El Papa León XIV se refirió al vínculo de los fieles con la Iglesia
Tras escuchar los testimonios de dos jóvenes y una familia en esta vigilia de oración, el Papa quiso reflexionar sobre "el avance de la secularización y de una indiferencia religiosa cada vez más extendida" en un país donde actualmente el 36 % de sus habitantes se define como católico, mientras que el 29 % se considera agnóstico o ateo, según consignó el medio Infobae.
"En muchos lugares, la fe ha dejado de transmitirse con la naturalidad de generaciones anteriores y crece el número de quienes atraviesan buena parte de su existencia sin una relación habitual con la Iglesia ni con la práctica de la fe", reflexionó el pontífice estadounidense.
El llamado del Papa a continuar en la fe
Al mismo tiempo, profundizó en que los creyentes aún se mantienen: "Hay quienes perseveran: padres que rezan con sus hijos, profesores que procuran vivir y testimoniar la fe, jóvenes que han descubierto a Cristo y desean seguirlo incluso cuando se sienten solos, comunidades que continúan reuniéndose y sacerdotes que recorren grandes distancias para llevar los Sacramentos a los fieles".
Entonces pidió a los católicos que sean ejemplos pues, señaló: "Viéndolos a ustedes, puede despertarse en ellos el deseo y la búsqueda de Dios, pueden descubrir que vale la pena jugarse la vida".
El pedido del Papa a los jóvenes para que se casen
Y a las nuevas generaciones les pidió: "Atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al para siempre!", mientras que a los matrimonios los animó: "Abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga".
"No tengan miedo de hacerse los últimos; sean capaces de entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para servir a los demás. Que quien los mire pueda preguntarse: ‘¿Por qué vive así? ¿De dónde saca esta libertad? ¿Por qué se aman tanto?’", les indicó.
La exhortación final del Papa a buscar la santidad
Si alguien siente que Cristo lo llama “a dejarlo todo para seguirlo en el sacerdocio o en la entrega consagrada”, remarcó el Pontífice, que “no ignore esa voz por miedo a perder otras posibilidades”.
A los 70.000 fieles que llenaron el estadio en este 2026 y que corearon el nombre del Papa en varias ocasiones, León XIV les insistió: "¡Sean santos! No se conformen con una vida simplemente correcta ni con una fe de costumbre que se contente con lo indispensable". Con este acto concluyó la jornada del Papa, que comenzó con una misa en Paysandú, su visita al barrio de Casavalle y la reunión con el mundo educativo en la Universidad Católica.