El Papa y la magnífica humanidad que estamos perdiendo
La visita de León XIV pondrá a prueba la profundidad de nuestras diferencias y del vacío que dejó Francisco. Su primera encíclica recupera la tradición humanista de León XIII para resaltar los riesgos de la inteligencia artificial. En un mundo que pierde la capacidad de entenderse mientras construye máquinas cada vez más poderosas, el Papa reivindica la dignidad humana como límite y sentido del progreso.
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