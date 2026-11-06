El PJ de Tucumán aplaza su interna hasta después de las elecciones

Resumen para apurados
- El Consejo del PJ de Tucumán decidió postergar sus elecciones internas hasta después de los comicios generales para prorrogar los mandatos partidarios.
- Las autoridades partidarias tenían mandato hasta abril; la medida acordada por la conducción deberá ser ratificada por el Congreso peronista el 4 de diciembre.
- La postergación busca sostener la cohesión interna y evitar disputas de poder en el oficialismo provincial de cara al armado electoral de 2027.
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