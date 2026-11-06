Política

El PJ de Tucumán aplaza su interna hasta después de las elecciones

El Consejo partidario se reunió para prorrogar los mandatos, que vencían en abril. La decisión deberá ser ratificada por el Congreso del PJ, el 4 de diciembre.

Fotos INSTAGRAM ROQUE TOBÍAS ÁLVAREZ
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Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo del PJ de Tucumán decidió postergar sus elecciones internas hasta después de los comicios generales para prorrogar los mandatos partidarios.
  • Las autoridades partidarias tenían mandato hasta abril; la medida acordada por la conducción deberá ser ratificada por el Congreso peronista el 4 de diciembre.
  • La postergación busca sostener la cohesión interna y evitar disputas de poder en el oficialismo provincial de cara al armado electoral de 2027.
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