Quién es Jacinto Vera, el beato que León XIV puso de ejemplo en su primera misa en Uruguay

El gesto del Pontífice no fue casual, ya que los restos del religioso descansan precisamente en el icónico templo de la capital uruguaya, según lo consignado en el portal especializado ACI Prensa y Vatican News. Durante la jornada litúrgica, se remarcó el profundo legado histórico del prelado y se subrayó el impacto de sus obras de auxilio, paz y evangelización a lo largo del siglo XIX. Ante los presentes, León XIV evocó sus virtudes manifestando: “Bajo las bóvedas de esta Catedral descansa el cuerpo del beato Jacinto Vera. En ese sepulcro esperan la resurrección aquellos pies que recorrieron los caminos del Uruguay para llevar el Evangelio a su pueblo”.