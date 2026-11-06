Desde gobernador hasta concejal: ¿cuáles son los requisitos para ser candidato en Tucumán?

Resumen para apurados
- Tucumán revisa los requisitos legales para postulantes a cargos electivos ante el próximo vencimiento del primer plazo del cronograma electoral provincial.
- Las exigencias abarcan desde la gobernación hasta bancas de concejales, según las pautas normadas por la Junta Electoral Provincial para los comicios locales.
- El cumplimiento de estos criterios normativos definirá la habilitación de las listas partidarias que competirán en el escenario político tucumano.
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¿Cuántos tucumanos serán candidatos en las elecciones provinciales de 2027? La puesta en juego de 347 cargos, la continuidad del sistema de acoples y los antecedentes de comicios recientes anticipan una nutrida participación en las listas que competirán el 9 de mayo. Y si bien faltan varios meses para determinar la cifra de postulantes, por lo pronto ya se conocen los requisitos para aparecer en las boletas.
Un dato clave se comenzará a definir la próxima semana. Es que el cronograma establecido por la Junta Electoral Provincial (JEP) prevé el vencimiento de los primeros plazos con miras a la votación. El martes 10, además de operar el cierre del registro de electores, es la fecha límite en que los partidos "deberán estar reconocidos y tener personalidad jurídico política, requisito para poder participar de las elecciones generales".
Esta es una instancia fundamental, dado que las agrupaciones partidarias son las que elevan las nóminas de postulantes ante el órgano electoral, instancia fijada para el 9 de abril de 2027.
Hasta junio pasado, en los registros oficiales aparecían 76 partidos con reconocimiento vigente de la JEP, a los que se suman otros 28 partidos de distrito federal. Estas cifras podrían variar, pero en principio se espera que más de un centenar de sellos formen parte de este proceso electoral.
Estos espacios tendrán la misión de llevar adelante las elecciones internas cerradas -con la posibilidad de omitir estos comicios, en caso de lista única- hasta el 10 de marzo de 2027, según el cronograma electoral.
Así, los interesados en formar parte de las nóminas deberán estar atentos a la normativa electoral, que tendrá una novedad con respecto a 2023: la vigencia del Registro de Ficha Limpia.
En síntesis, esta ley -sancionada en abril pasado por la Legislatura y puesta en marcha en septiembre por el Poder Ejecutivo- veta la postulación de los ciudadanos sentenciados con condena firme por delitos con penas mayores a tres años.
Este nuevo "filtro" no será el único. Existen diversas disposiciones que estipulan ciertas condiciones básicas, aunque se sostiene un criterio amplio de participación, propio del sistema democrático.
A partir de ello, por ejemplo, en 2023 hubo 18.186 candidatos oficializados en toda la provincia (con sólo ocho fórmulas a gobernador y vice, pero un importante número de acoples, sobre todo, a legislador y a concejal).
La cifra había sido levemente superior en 2019, con 18.296 postulantes registrados ante la JEP (con nueve fórmulas).
El récord se había dado en 2015, cuando todavía regían los partidos municipales y comunales, con 25.537 candidatos en Tucumán (y sólo siete fórmulas a gobernador y vice).
Los requisitos: de gobernador a comisionado comunal
La Constitución provincial establece que, para ser elegido gobernador, "se requiere ser argentino, tener 30 años de edad, dos de residencia inmediata en la Provincia y de ciudadanía en ejercicio". Idénticas pautas debe se deben cumplir para ocupar el cargo de vicegobernador.
Para ser legislador, en tanto, la Carta Magna precisa que es necesario: tener ciudadanía natural en ejercicio o legal después de dos años de obtenida; 25 años de edad, como mínimo; y estar domiciliado en la Provincia en forma ininterrumpida por lo menos dos años antes del acto eleccionario que lo designe.
Los cargos municipales están regidos por la Ley 5.529 (de Municipalidades).
Para ser intendente se requiere: ser elector del municipio para el que se le designe; tener dos años de residencia inmediata en dicho distrito; y tener 25 años de edad cumplidos. "Si fuere extranjero, deberá, además, ser propietario en el municipio y tener cinco años de residencia inmediata a su designación en el mismo", agrega la normativa.
Para concejal, la Ley de Municipalidades enumera: tener 22 años de edad; ser argentino nativo, naturalizado con una antigüedad de cinco años de obtenida la nacionalidad argentina o extranjero que deberá ser propietario en el municipio y tener en el mismo cinco años de residencia inmediata a su designación; y estar inscripto en los padrones electorales nacionales correspondientes al respectivo municipio.
Por último, la Ley de Comunas (7.350) fija las condiciones que debe cumplir un ciudadano para acceder al cargo de comisionado comunal: tener 21 años de edad al tiempo de su elección; ser oriundo de la jurisdicción respectiva o acreditar, mínimo, dos años de residencia inmediata y continua misma; no estar incurso en las inhabilidades previstas en las leyes electorales vigentes; y tener estudios primarios completos.
Además, esta norma excluye de la posibilidad de conducir una comuna rural a: los incapacitados legalmente; los miembros, empleados y funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal, mientras permanezcan en sus cargos (en estos casos deberán gestionar la correspondiente licencia, salvo lo dispuesto en el artículo 9° de la Constitución Provincial); las personas que por sí o como agentes, socios, representantes o empleados de empresas, estuvieren interesados directa o indirectamente en contrataciones o concesiones de la comuna; o los que exploten concesiones nacionales, provinciales o municipales o tuvieren licitaciones adjudicadas dentro de su jurisdicción.