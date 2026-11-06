Desde gobernador hasta concejal: ¿cuáles son los requisitos para ser candidato en Tucumán?

Además, esta norma excluye de la posibilidad de conducir una comuna rural a: los incapacitados legalmente; los miembros, empleados y funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal, mientras permanezcan en sus cargos (en estos casos deberán gestionar la correspondiente licencia, salvo lo dispuesto en el artículo 9° de la Constitución Provincial); las personas que por sí o como agentes, socios, representantes o empleados de empresas, estuvieren interesados directa o indirectamente en contrataciones o concesiones de la comuna; o los que exploten concesiones nacionales, provinciales o municipales o tuvieren licitaciones adjudicadas dentro de su jurisdicción.