El Papa en el conurbano: una mano a la Argentina que más ayuda necesita

- Sí, es un sueño. Pero es un sueño que me moviliza mucho. Veía las imágenes de París y ahora las de Uruguay. Esas imágenes llegan a todos los hogares. Nosotros estaremos acá, cerca del Papa, pero todo el mundo estará viendo lo que sucede. Entiendo que eso nos lleva a una situación en la que cada persona que vea a nuestra gente, a nuestra institución y a la Obra de Don Orione, pueda interpelarse acerca de cuál es su aporte a la discapacidad, a este público tan numeroso de hermanos y hermanas que necesitan algún tipo de ayuda. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros frente a la discapacidad? No hablo solamente de aportes económicos, también me refiero a la energía, al tiempo, a la visibilización y al lugar que les damos a las personas con discapacidad. Entiendo y sueño con que esta visita del Papa represente un antes y un después.