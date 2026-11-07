OpiniónColumnas El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo La discusión por la eliminación de las primarias obliga a revisar los planes rumbo a 2027. Para el gobernador, tienen un valor en el ordenamiento del peronismo que no todos los mandatarios comparten. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Gabriela Baigorri 07 Noviembre 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo Jaldo Tamaño texto Comentarios Lo más popular El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz Ranking notas premium Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa Condenan a otros cinco integrantes de una banda que transportaba marihuana hacia Tucumán Dos condenas en una semana: Diego Zerda sumó una pena federal por drogas tras el fallo por instigar el suicidio de Karla Robles