OpiniónColumnas

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

La discusión por la eliminación de las primarias obliga a revisar los planes rumbo a 2027. Para el gobernador, tienen un valor en el ordenamiento del peronismo que no todos los mandatarios comparten.

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri 07 Noviembre 2026

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo
1

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA
2

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby
3

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby

Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis
4

Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz
5

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa
3

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa

Condenan a otros cinco integrantes de una banda que transportaba marihuana hacia Tucumán
4

Condenan a otros cinco integrantes de una banda que transportaba marihuana hacia Tucumán

Dos condenas en una semana: Diego Zerda sumó una pena federal por drogas tras el fallo por instigar el suicidio de Karla Robles
5

Dos condenas en una semana: Diego Zerda sumó una pena federal por drogas tras el fallo por instigar el suicidio de Karla Robles

Más Noticias
Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en pleno partido

Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en pleno partido

Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Rusherking contó cómo fue su relación con la China Suárez: Me quería morir

Rusherking contó cómo fue su relación con la China Suárez: "Me quería morir"

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

El doctor inverosímil Nelson Castro

El doctor inverosímil Nelson Castro

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Comentarios