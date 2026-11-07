Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA

Cuando Federico “Kun” Luna debutó en la Primera de Natación y Gimnasia, en 2011, el equipo terminó último. Máximo “Machi” Ledesma también conoció aquellos años en los que disputar una final parecía lejano. Hoy, más de una década después, los dos amigos de la infancia se preparan para jugar otra semifinal del Regional del NOA. Representan una generación que atravesó las dificultades del club y ahora disfruta de una de sus etapas más exitosas.