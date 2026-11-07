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Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA

Federico “Kun” Luna y Máximo “Machi” Ledesma, dos de los jugadores más experimentados del plantel, compartieron las divisiones formativas y fueron testigos de la transformación del club. Ahora buscan sumar un tercer título en una temporada histórica.

Machi Ledesma y Kun Luna compartieron todas las divisiones en Natación.
"Machi" Ledesma y "Kun" Luna compartieron todas las divisiones en Natación. Nicolás Núñez - Especial para LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra 07 Noviembre 2026

Cuando Federico “Kun” Luna debutó en la Primera de Natación y Gimnasia, en 2011, el equipo terminó último. Máximo “Machi” Ledesma también conoció aquellos años en los que disputar una final parecía lejano. Hoy, más de una década después, los dos amigos de la infancia se preparan para jugar otra semifinal del Regional del NOA. Representan una generación que atravesó las dificultades del club y ahora disfruta de una de sus etapas más exitosas.

“Cuando agarré el plantel superior vivíamos una realidad muy distinta. Debuté en 2011, cuando salimos últimos. Siempre se me vienen esos recuerdos del cambio que hicimos para llegar ahora a estar peleando tres títulos”, recordó Luna.

Para el “Kun”, la transformación comenzó en 2014, cuando un entrenador les explicó que construir un equipo competitivo demandaría años y que posiblemente los frutos serían recogidos por otras generaciones.

“Nos dijo que esto era un proceso y que seguramente los que recogieran los frutos serían otros jugadores y otros entrenadores. Fue un proceso bastante largo, pero por suerte dio sus frutos”, señaló.

Las historias de ambos comenzaron de maneras diferentes. Ledesma prácticamente nació dentro del club: su padre jugaba como apertura, la misma posición que él ocupa, y desde los seis años empezó a practicar rugby. “Desde que tengo memoria voy al club. Era casi mi actividad principal. Me encanta el club y sigo yendo por eso”, explicó.

Luna, en cambio, llegó gracias al padre de un amigo. Jugó durante su infancia, dejó temporalmente la actividad y regresó a los 16 años. Desde entonces, solamente se alejó durante dos años en España.

Compartieron las divisiones formativas y hoy siguen disfrutando de jugar juntos. “Es un gran amigo mío de toda la vida. Ahora que volvió el año pasado, se disfruta mucho”, aseguró Luna sobre Ledesma.

El recuerdo de 2017 y una cuenta pendiente

La consagración en el Regional del NOA de 2017 ocupa un lugar especial en la memoria de ambos, aunque por motivos diferentes. Para Ledesma fue uno de los momentos más felices de su vida deportiva.

“Creo que fue el mejor día del club, de lo que yo recuerdo. Hacía mucho que no jugábamos una final”, sostuvo.

Luna, en cambio, conserva una cuenta pendiente: no pudo disputar aquella definición. “Creo que eso me quedó pendiente. Pero más que los títulos y las finales, lo que más me llevo es compartir tantos años con mis amigos esta pasión”, reflexionó.

Natación ya conquistó el Torneo Anual y el Torneo del Interior B, aunque debió superar un cierre exigente para clasificarse a las semifinales del Regional. “Los últimos tres partidos fueron finales para nosotros, porque si perdíamos alguno quedábamos afuera”, recordó Ledesma.

Ahora enfrentarán a Huirapuca, con la ilusión de alcanzar otra definición y buscar un tercer título. Para ambos, la recompensa también está en seguir compartiendo la cancha con sus amigos.

Luna, que conoció al Natación que terminaba último, intenta transmitir ese recorrido a los más jóvenes. “Siempre les recuerdo de dónde venimos. Así también se disfruta más esta época”, concluyó.

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