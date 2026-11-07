Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby

A comienzos de 2025, Matías Frías Silva volvió a ponerse los botines después de dos años sin jugar. Había atravesado cinco operaciones, tres en una mano y dos en una rodilla, y todavía debía recuperar el ritmo competitivo. El regreso no fue sencillo: aparecieron los desgarros, las dificultades físicas y la exigencia de competir contra jugadores hasta 15 años menores. Sin embargo, nunca abandonó su objetivo. Hoy, a los 34 años, vuelve a disputar un lugar en la Primera de Tucumán Rugby y se prepara para otra semifinal del Regional del NOA.