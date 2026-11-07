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Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby

Después de atravesar cinco operaciones y pasar dos años alejado de las canchas, Matías Frías Silva recuperó su lugar en la Primera del “Verdinegro”. Su lucha contra las lesiones, el esfuerzo por mantenerse competitivo y la ilusión de volver a ser campeón del Regional del NOA.

Frías Silva volvió a jugar en Primera este año.
Frías Silva volvió a jugar en Primera este año. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra 07 Noviembre 2026

A comienzos de 2025, Matías Frías Silva volvió a ponerse los botines después de dos años sin jugar. Había atravesado cinco operaciones, tres en una mano y dos en una rodilla, y todavía debía recuperar el ritmo competitivo. El regreso no fue sencillo: aparecieron los desgarros, las dificultades físicas y la exigencia de competir contra jugadores hasta 15 años menores. Sin embargo, nunca abandonó su objetivo. Hoy, a los 34 años, vuelve a disputar un lugar en la Primera de Tucumán Rugby y se prepara para otra semifinal del Regional del NOA.

“Hace un par de meses, mi sensación era que no iba a jugar más en Primera, más que nada por el nivel interno que hay en Tucumán Rugby y particularmente en mi puesto”, reconoció.

Su historia con el “Verdinegro” comenzó mucho antes. Su abuelo fue uno de los pioneros del club y su padre lo acompañó desde pequeño. A los cuatro años ya compartía los entrenamientos con su hermano mayor. Desde entonces, el rugby se convirtió en una parte inseparable de su vida.

En 2012 llegó al plantel superior y, tres años después, integró el equipo que conquistó el Regional del NOA. También fue campeón argentino con el seleccionado tucumano y tuvo una experiencia profesional en España. Sin embargo, a fines de 2022 comenzó la etapa más difícil de su carrera.

Las lesiones lo mantuvieron alejado de las canchas durante 2023 y 2024. En ese período encontró otra manera de seguir vinculado al club: fue entrenador de la M-19 y de Intermedia.

Cuando regresó en 2025, descubrió que recuperar su lugar sería mucho más complicado de lo imaginado.

“Me costó bastante físicamente. El nivel que tienen hoy los chicos es muy bueno y era un esfuerzo constante poder seguirles el ritmo. Muchas veces no pude, pero siempre con la cabeza en decir: vuelvo a empezar, me reseteo y sigo”, explicó.

La rutina tampoco resulta sencilla. Entre el trabajo, el gimnasio y los entrenamientos, Frías Silva debe organizar cada jornada para sostener la competencia. Este año se casó y encontró en su esposa un apoyo fundamental.

“Me cuesta un montón llegar los martes a entrenar, seguir haciendo tackles y llegar muerto a mi casa. Al otro día tengo que levantarme a las siete para trabajar. Por suerte tengo una mujer que me banca y me ve feliz”, contó.

El regreso también le devolvió sensaciones que creía perdidas. Aunque integró el plantel campeón de 2025, no tuvo minutos en aquella campaña. Ahora, con mayor participación, vive cada partido con una intensidad especial.

“Me recuerda a mis primeros partidos en Primera, con esa adrenalina, esa incertidumbre y esas ganas. Me hace sentir un pibe de 20 años”, aseguró.

Su mayor ilusión es volver a levantar una copa, esta vez junto a compañeros mucho más jóvenes, con quienes construyó una amistad.

“Cuando sos chico, quizás no valorás tanto las oportunidades que tenés de salir campeón. Poder hacerlo con un grupo de chicos 15 o 16 años menores, de los cuales me hice íntimo amigo, sería una felicidad inmensa”, concluyó.

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