De la mortadela al sándwich en 10 minutos: qué comió el Papa en su viaje a Uruguay y cómo es el menú a bordo

En el interior del “Pastor Uno” hay protocolos que no pueden romperse. Para la tripulación es necesario saberlos como las oraciones mandatorias de la religión. “Nada de selfies con el Papa”, fue una de las indicaciones de Gennaro Anastasio, el jefe de cabina, un día antes de que el papa León XIV partiera hacia Francia en septiembre pasado, en el cuarto desplazamiento internacional importante de su pontificado y previo a su gran gira por Latinoamérica: un itinerario de 12 días donde el responsable a bordo ya debía idear las preparaciones adecuadas.