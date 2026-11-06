Por qué sonaron las campanas de todas las iglesias de Uruguay al mismo tiempo

El papa León XIV ya se encuentra en Montevideo, a donde arribó sobre las 16:30 a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Luego de recorrer la ciudad a bordo del Papamóvil a lo largo de la rambla, el Sumo Pontífice está ahora en la Plaza Independencia, donde realiza en vivo la tradicional “línea de saludo”. En el lugar están presentes el presidente de la República, Yamandú Orsi; la vicepresidenta, Carolina Cosse; y los expresidentes Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. También participa la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales.