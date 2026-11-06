Por qué sonaron las campanas de todas las iglesias de Uruguay al mismo tiempo
Un repiqueteo masivo de campanas en todo el país anunció la llegada del Sumo Pontífice a Montevideo. En estos momentos, el Papa lidera la línea de saludo en la Plaza Independencia junto a las principales autoridades uruguayas.
Resumen para apurados
- Las iglesias de Uruguay hicieron sonar sus campanas al unísono este 6 de noviembre para celebrar la llegada del papa León XIV a Montevideo en su visita apostólica.
- El repiqueteo masivo duró cinco minutos tras el aterrizaje papal. Luego, el Pontífice se dirigió a Plaza Independencia para reunirse con autoridades y expresidentes uruguayos.
- La estadía en Uruguay, que se extenderá hasta el 8 de noviembre, representa la primera escala de la gira inaugural de León XIV por América Latina como Sumo Pontífice.
En el horario en que el avión de ITA Airways aterriza en suelo uruguayo, un sonido particular comienza a surgir de las iglesias locales. La ciudad de Montevideo se convierte en la sede e inicial parada del papa León XIV en su gira de debut por Latinoamérica tras su nombramiento como Sumo Pontífice. Un repiqueteo sostenido sorprende a los vecinos y se transforma en la antesala del inmenso evento alrededor del Santo Padre.papa León XIV
Durante la tarde de este 6 de noviembre, luego de las 16:30, los uruguayos son testigos del sonar masivo de las distintas parroquias y capillas del país que se unen a una orquesta común: por cinco minutos la nación entera se convierte en un territorio audible con el tañido pausado y solemne de las campanas esparcidas por la nación.
El motivo detrás del histórico campanazo nacional en Uruguay
El fenómeno de las campanadas masivas, que llamó la atención de muchos, respondió a una medida que tomó la Iglesia Católica del Uruguay por la visita del papa León XIV al país. En un comunicado, la institución avisó sobre la acción que se tomaba con el comienzo del viaje apostólico a la nación oriental del 6 al 8 de noviembre de 2026.
"Al llegar el Santo Padre a Uruguay, todas las parroquias y capillas del Uruguay harán sonar sus campanas durante cinco minutos. Invitamos a todos los fieles a rezar un Ave María, desde donde se encuentren, por los frutos de este viaje apostólico", señaló la organización religiosa en redes sociales.
El papa León XIV ya encabeza los actos oficiales en Montevideo
Se trata de un "signo de bienvenida, alegría y comunión", detalló la Iglesia.
El papa León XIV ya se encuentra en Montevideo, a donde arribó sobre las 16:30 a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Luego de recorrer la ciudad a bordo del Papamóvil a lo largo de la rambla, el Sumo Pontífice está ahora en la Plaza Independencia, donde realiza en vivo la tradicional “línea de saludo”. En el lugar están presentes el presidente de la República, Yamandú Orsi; la vicepresidenta, Carolina Cosse; y los expresidentes Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. También participa la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales.