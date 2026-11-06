El incómodo momento que protagonizó un ex presidente cuando intentó besar la mano del Papa en Montevideo
Luis Lacalle Herrera, presidente uruguayo entre 1991 y 1995, se convirtió en viral por su gesto ante el Papa. Esta escena revivió un antecedente que dio la vuelta al mundo en 2019: la tarde en que Francisco evitó sistemáticamente el besamanos en Italia.
Resumen para apurados
- El papa León XIV evitó que el expresidente Luis Lacalle Herrera le besara la mano este viernes en Montevideo, al rechazar la reverencia en el saludo oficial protocolar.
- El exmandatario insistió en besar el anillo papal, pero el pontífice retiró el brazo con firmeza, hecho que recordó el antecedente del papa Francisco en 2019 por higiene.
- El incómodo momento se viralizó rápidamente y reabre el debate global sobre la vigencia del tradicional besamanos y las normas de protocolo en las visitas papales.
El papa León XIV llegó a Uruguay a las 16:19 horas de este viernes. El Sumo Pontífice recorrió desde el Aeropuerto Internacional Carrasco por la rambla de Montevideo hasta la Plaza Independencia, en la Ciudad Vieja, el casco histórico de la capital. Allí, en la tradicional “línea de saludo”, el Santo Padre extendió su diestra, mientras la vicepresidenta, Carolina Cosse, y los exmandatarios la estrecharon con respeto y firmeza. Sin embargo, hubo una particularidad cuando Luis Alberto Lacalle Herrera intentó besar su extrema extremidad y León XIV la retiró.
En la transmisión en vivo desde la Plaza Independencia —primera estación del obispo de Roma en Uruguay y sitio donde brindó su primer gran discurso en Latinoamérica tras 38 años de la histórica visita de Juan Pablo II— se pudo observar cómo el expresidente uruguayo procuró cumplir con la reverencia. A pesar de que este se inclinó con sumo esfuerzo, el líder católico alejó el brazo, imposibilitando el gesto y dejando en el aire al antiguo jefe de Estado.
El saludo protocolar al papa León XIV marcado por la tensión
Faltando tres minutos para las 18, cuando León XIV llevaba menos de una hora y media en territorio uruguayo, caminó sobre una alfombra roja junto al presidente Yamandú Orsi. Luego procedió a saludar a la vicepresidenta y continuó con el exjefe de Estado Julio María Sanguinetti. Al lado se encontraba Lacalle Herrera, quien en su turno protagonizó el inesperado episodio que quedó inmortalizado por las cámaras.
Al momento del estrechón, el dirigente del Partido Nacional buscó realizar la tradicional costumbre de besar la joya papal, más precisamente el Anillo del Pescador. Sin embargo, al inclinarse, la transmisión oficial registró cómo León XIV se resistió de inmediato a recibir ese homenaje protocolar. Pese al primer rechazo, el exmandatario insistió durante unos segundos en llevarse la diestra del pontífice a los labios.
El Santo Padre volvió a evitar el gesto con firmeza y ambos terminaron dándose un estrechón mirándose fijo a los ojos. Lacalle Herrera volvió a erguirse con gesto adusto.
La insólita escena quedó inmortalizada en la transmisión y se difundió de forma veloz en las plataformas digitales, generando miles de comentarios e interacciones entre los usuarios.
El ex presidente Lacalle Herrera al recibir al Papa LeÃ³n XIV https://t.co/6SNK1iuqi3— leo sarro press (@leosarro) November 6, 2026
El antecedente del papa Francisco con el saludo del "besamanos"
El incómodo episodio vivido en Montevideo evoca de inmediato el antecedente protagonizado por el papa Francisco en marzo de 2019 durante una visita al santuario de Loreto, en Italia. En aquella ocasión, un video de casi un minuto se volvió viral al mostrar cómo el pontífice argentino retiraba el brazo de forma brusca ante decenas de fieles que intentaban inclinarse para besar el anillo, generando desconcierto y múltiples teorías en redes sociales sobre una supuesta ruptura del protocolo o falta de humildad.
Ante la ola de especulaciones que desató la escena, el propio Vaticano tuvo que salir a aclarar la situación de manera oficial. El entonces portavoz de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, explicó que la reacción de Francisco obedeció a una estricta y simple medida de higiene. Dado que una multitud de personas aguardaba en hilera para saludarlo, el Sumo Pontífice buscaba prevenir la propagación de gérmenes y bacterias a través del contacto directo con la joya papal, aclarando que no existía rechazo personal alguno hacia los creyentes.