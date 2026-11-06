El incómodo momento que protagonizó un ex presidente cuando intentó besar la mano del Papa en Montevideo

El papa León XIV llegó a Uruguay a las 16:19 horas de este viernes. El Sumo Pontífice recorrió desde el Aeropuerto Internacional Carrasco por la rambla de Montevideo hasta la Plaza Independencia, en la Ciudad Vieja, el casco histórico de la capital. Allí, en la tradicional “línea de saludo”, el Santo Padre extendió su diestra, mientras la vicepresidenta, Carolina Cosse, y los exmandatarios la estrecharon con respeto y firmeza. Sin embargo, hubo una particularidad cuando Luis Alberto Lacalle Herrera intentó besar su extrema extremidad y León XIV la retiró.