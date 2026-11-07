Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis

Antes de cada definición, Joaquín López Islas tiene una costumbre que repite desde hace más de una década. Repasa mentalmente las finales que disputó, recuerda cómo se preparó, analiza sus actuaciones y busca aprender de los errores. Es un ritual que comenzó en 2012, cuando jugó su primera fase final con Lawn Tennis, y que todavía mantiene. A sus 15 años de trayectoria en Primera, el medio scrum se prepara para otra semifinal del Regional del NOA con una sensación particular: sabe que cada oportunidad puede ser la última.