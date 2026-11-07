Un grupo de gauchos a caballo en recibió al papa León XIV en Paysandú y 200 jinetes preparan un imponente gesto para mañana

El despliegue gauchesco a la vera de la ruta en honor a León XIV

Alzando sombreros y con los ponchos agitándose en el viento, un grupo de jinetes —adultos y niños— lo aguardaba en un predio junto al camino a la salida del aeropuerto hacia el Parque París Londres, en Paysandú, donde León XIV celebró la primera misa de su gira de 12 días por Latinoamérica (que incluye también a la Argentina y Perú). Este domingo la acción se convertirá en un gesto más imponente, con 200 tradicionalistas que lo recibirán en el departamento de Florida.