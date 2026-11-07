Un grupo de gauchos a caballo en recibió al papa León XIV en Paysandú y 200 jinetes preparan un imponente gesto para mañana
Entre ponchos al viento y al costado de la ruta, los tradicionalistas escoltaron la llegada del Santo Padre en su gira latinoamericana. En Florida preparan una guardia de honor histórica con estrictos protocolos.
Resumen para apurados
- Gauchos uruguayos recibieron hoy al papa León XIV en Paysandú y preparan una guardia de honor con 200 jinetes en Florida durante su gira pastoral por Latinoamérica.
- Paisanos saludaron a la comitiva papal al costado del camino. En Florida desplegarán una guardia bajo estricto protocolo sin facones y le entregarán un rosario de cuero crudo.
- El evento abre una gira de 12 días que continuará en Argentina y Perú, consolidando el vínculo del pontífice con las tradiciones culturales y los fieles de la región.
Una extensión inmensa de ponchos blancos y sombreros extendidos a lo alto se sacudía a la vera del trayecto rural que lleva a la caravana del Santo Padre León XIV hasta Paysandú, la ciudad a orillas del río Uruguay donde el Sumo Pontífice se encuentra celebrando la Santa Misa. Mientras el deslumbrante manto de los campos se desplegaba a los lados de la ruta, numerosos paisanos, pequeños y grandes, se dispusieron en la intensa llanura para agasajarlo.
De camino a Paysandú, un gran grupo de jinetes se colocó al costado de la calzada para dar la bienvenida a la comitiva papal. En las imágenes aéreas difundidas por Vatican News pueden verse a estos hombres de campo, nombrados como “los vaqueros tradicionales del Uruguay”, junto a sus caballos detrás del alambrado que separaba las estancias del asfalto. El Pontífice, por su parte, extendió su mano por la ventanilla para agradecer aquel afecto.
El despliegue gauchesco a la vera de la ruta en honor a León XIV
Alzando sombreros y con los ponchos agitándose en el viento, un grupo de jinetes —adultos y niños— lo aguardaba en un predio junto al camino a la salida del aeropuerto hacia el Parque París Londres, en Paysandú, donde León XIV celebró la primera misa de su gira de 12 días por Latinoamérica (que incluye también a la Argentina y Perú). Este domingo la acción se convertirá en un gesto más imponente, con 200 tradicionalistas que lo recibirán en el departamento de Florida.
En esa localidad, las agrupaciones llegarán desde distintos puntos del país para recibirlo y formarán una guardia de honor a la entrada de la ciudad. Según informó la agencia EFE, uno de ellos será el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva. "Uruguay tiene muchas marchas a caballo. El caballo criollo es patrimonio nacional y nos pareció precioso hacerlo”, dijo a la prensa el legislador, quien lamentó que participar no les permita asistir a la misa.
Pope Leo XIV receiving the salut of the Gauchos, the traditional cowboys of rural Uruguay, on his way to offer the Holy Sacrifice of the Mass in PaysandÃº. https://t.co/BgSZqse226— Catholic Sat (@CatholicSat) November 7, 2026
El estricto protocolo de los 200 gauchos en Florida por el papa León XIV
Da Silva contó al medio citado que la diferencia entre lo ocurrido en Paysandú y lo que sucederá en la comarca floridense es que, en la primera ciudad donde ofreció una Misa, se reunió un grupo de "paisanos" del departamento que tomaron la iniciativa de hacerse presentes de forma espontánea.
Mientras tanto, para la recepción en la nueva parada, los gauchos deberán cumplir un estricto protocolo. El senador destacó que la única restricción que impuso el Vaticano fue el uso del facón, que esta vez no podrán portar. Allí le entregarán además un rosario de cuero crudo elaborado por el guasquero Pablo Reyes, confeccionado con el cuero de un caballo que tuvo que sacrificar por motivos veterinarios y que guardaba para una ocasión especial.