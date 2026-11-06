La foto de Acevedo y Monteros, la invitación de Campero y un plan de "soluciones metropolitanas"

Resumen para apurados
- Dirigentes tucumanos como Acevedo, Monteros y Campero protagonizan nuevos gestos políticos en torno a un plan de soluciones metropolitanas en la provincia.
- El panorama político provincial suma movimientos tras difundirse una foto clave entre referentes oficialistas y una invitación cursada desde la oposición.
- Estos acercamientos y señales partidarias podrían condicionar el armado territorial y la agenda de gestión conjunta en las ciudades del área metropolitana.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Mariano CamperoJorge Darío MonterosMiguel AcevedoGonzalo MonterosRaúl FerrazzanoDimes y diretes
Lo más popular
Ranking notas premium