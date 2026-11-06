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Política

La foto de Acevedo y Monteros, la invitación de Campero y un plan de "soluciones metropolitanas"

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

PRENSA HLT
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Por Redacción Política Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Dirigentes tucumanos como Acevedo, Monteros y Campero protagonizan nuevos gestos políticos en torno a un plan de soluciones metropolitanas en la provincia.
  • El panorama político provincial suma movimientos tras difundirse una foto clave entre referentes oficialistas y una invitación cursada desde la oposición.
  • Estos acercamientos y señales partidarias podrían condicionar el armado territorial y la agenda de gestión conjunta en las ciudades del área metropolitana.
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