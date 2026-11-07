Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz
Jesús Albornoz había decidido colgar los botines en 2025, después de más de dos décadas en la Primera de Huirapuca. Sin embargo, regresó para ayudar al equipo y ahora disputará otra semifinal del Regional del NOA, con la ilusión de conquistar su cuarta corona.
Jesús “Sapo” Albornoz pensaba que su historia como jugador de rugby había terminado. En 2025, después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de Huirapuca, decidió retirarse. Sin embargo, siguió asistiendo a los partidos como un hincha más. Hasta que una invitación de sus compañeros cambió sus planes. Hoy, a los 44 años, volvió a ponerse los botines y se prepara para disputar otra semifinal del Regional del NOA, con la posibilidad de conquistar su cuarto título.
“El año pasado había jugado mi último partido. Había decidido retirarme, pero seguía yendo a ver todos los partidos. Como Huirapuca tiene un plantel medio corto, me empezaron a decir que volviera a entrenar. Y acá estoy”, contó.
Su regreso no fue sencillo. Aunque siempre mantuvo una vida activa, entre el gimnasio, las salidas en bicicleta y el trekking, descubrió que ninguna actividad podía reemplazar la exigencia de una cancha de rugby.
“Las primeras tres semanas, cada vez que metía un golpe o entraba a un ruck, me paraba y no me entraba aire. Fue difícil, pero después de tres o cuatro semanas el cuerpo se volvió a acostumbrar”, recordó.
La historia del “Sapo” con Huirapuca comenzó mucho antes. Nacido en Monteros, descubrió el rugby a los 14 años y, cuando desapareció el equipo de su ciudad, comenzó a viajar haciendo dedo por la ruta 38 para entrenarse en Concepción.
En 2003 debutó en Primera y formó parte del plantel campeón regional, aunque solamente disputó un partido. Recién entre 2005 y 2006 consiguió afianzarse. Después llegaron los títulos regionales de 2013 y 2022, además de tres consagraciones en el Torneo del Interior B.
“Me tocó vivir situaciones en las que el club no estaba tan bien y otras en las que estaba muy bien. Ahora es totalmente distinto, porque hay muchos chicos que antes veía en juveniles y hoy son mis compañeros”, explicó.
Esa convivencia entre generaciones es una de las particularidades de su regreso. Albornoz compartió cancha con Tristán Molinuevo y ahora juega junto a Juan Manuel, a quien conoce desde pequeño.
“Acá el club es como una familia. Hay chicos que conozco desde que eran pequeños y ahora juegan conmigo”, destacó.
El regreso también le dejó una cuenta pendiente. Su primer partido de este año fue la final del Torneo Anual frente a Natación, en la que Huirapuca terminó derrotado.
“Jugué poquito tiempo, pero me quedó un sabor amargo. Ahora tenemos la posibilidad de volver a enfrentar al único equipo al que no le ganamos este año”, señaló.
Aunque disfruta de esta oportunidad, sabe que el final de su carrera está cerca. Incluso soñaba con compartir sus últimos partidos con su sobrino Benjamín Garrido, pero una lesión se lo impidió.
“No creo seguir el año que viene. Para mí, mi último partido es el domingo y, si tenemos la posibilidad, capaz que el otro. Después se verá”, confesó.
A los 44 años, el “Sapo” volvió del retiro sin imaginar que tendría otra oportunidad de pelear por un campeonato. Ahora, cada partido puede ser una despedida. Y también una nueva página en su extensa historia con Huirapuca.