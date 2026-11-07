Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz

Jesús “Sapo” Albornoz pensaba que su historia como jugador de rugby había terminado. En 2025, después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de Huirapuca, decidió retirarse. Sin embargo, siguió asistiendo a los partidos como un hincha más. Hasta que una invitación de sus compañeros cambió sus planes. Hoy, a los 44 años, volvió a ponerse los botines y se prepara para disputar otra semifinal del Regional del NOA, con la posibilidad de conquistar su cuarto título.