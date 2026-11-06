Comienza el juicio político contra el presidente paraguayo por escándalo bancario

Mundo

Caso Ueno Bank: trasladaron a prisión a cinco banqueros y secuestraron dos aviones

Los principales procesados por el presunto vaciamiento del banco fueron trasladados al ex penal de Tacumbú. Aeronaves, un yate y autos de alta gama vinculados al Grupo Vázquez y a la entidad quedaron inmovilizados por orden fiscal.

Una comitiva fiscal-policial allanó este viernes un hangar. FOTO X @LaNacionPy
Una comitiva fiscal-policial allanó este viernes un hangar. FOTO X @LaNacionPy
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia paraguaya trasladó este jueves a prisión a cinco exdirectivos de Ueno Bank e incautó dos aviones por presunto vaciamiento de la entidad.
  • El juez Estigarribia dictó prisión preventiva por lesión de confianza y estafa, mientras el Banco Central interviene la firma y la Fiscalía decomisa autos y un yate.
  • El proceso busca recuperar activos del holding para los damnificados y profundiza una crisis financiera con fuerte impacto político e institucional en el país.
Resumen generado con IA

Los cinco exdirectivos de Ueno Bank procesados por el presunto vaciamiento de la entidad financiera fueron trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, la denominación actual de la antigua cárcel de Tacumbú, en Paraguay. La medida se concretó después de que permanecieran alojados en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

El traslado fue autorizado mediante la resolución 4917, fechada el jueves 5 de noviembre de 2026. Los detenidos son Federico Miguel Vázquez Villasanti, ex CEO y exvicepresidente primero; Juan Manuel Gustale Caroni, expresidente; Julio Daniel Rey Fernández, exvicepresidente segundo; Alejandro Gómez Abente y Diego Fernández Duarte Schussmuller, ambos exdirectores, consignó el diario local "ABC Color".

Santiago Peña pide 72 horas para defenderse en el juicio político y denuncia un "proceso exprés"

Santiago Peña pide 72 horas para defenderse en el juicio político y denuncia un proceso exprés

El jefe de la Agrupación Especializada, comisario principal Sabino López, confirmó que se habían completado los trámites correspondientes para el traslado, incluidos los registros de identificación, las fotografías y la asignación de los números de reo.

La prisión preventiva de los cinco exdirectivos fue dispuesta por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. La causa investiga presuntos delitos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

En tanto, las otras dos exdirectivas detenidas, Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Ambas habían permanecido inicialmente en el Departamento Judicial de Mujeres de la Policía Nacional.

El Gobierno argentino desmintió que Santiago Peña haya ingresado al país tras su renuncia

El Gobierno argentino desmintió que Santiago Peña haya ingresado al país tras su renuncia

Secuestro de aviones, yate y autos

En paralelo con las medidas judiciales contra los exdirectivos, el Ministerio Público paraguayo incautó dos aeronaves en el marco de la investigación por el presunto vaciamiento de Ueno Bank. Los procedimientos se realizaron en la ciudad de Luque y ambos aviones quedaron inmovilizados, por lo que no podrán realizar operaciones aéreas.

El segundo operativo se concretó en el hangar Hasc Aviación SA, donde fue incautado un Beechcraft B55, matrícula ZP-TLG, registrado a nombre del Grupo Vázquez SA, según los datos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Horas antes, la Fiscalía había secuestrado un Beechcraft King Air 300, que figura en los registros de la Dinac a nombre de Ueno Bank SA. La aeronave también fue localizada en Luque.

En ambos procedimientos intervinieron los fiscales Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Dinero, y Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

La inmovilización de las aeronaves fue solicitada por el equipo interventor del Banco Central del Paraguay (BCP), que lleva adelante el proceso de resolución de Ueno Bank. La medida también alcanza a cualquier otro avión registrado a nombre de sociedades integrantes de Ueno Holding, del Grupo Vázquez o de otras firmas vinculadas con esas estructuras empresariales.

También secuestraron vehículos de alta gama y un yate durante los allanamientos al dueño de Ueno Bank en Paraguay, según medios de ese país.


Temas Paraguay
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Corralito en Paraguay: millones de ahorristas reclaman su dinero y crecen las protestas tras la intervención de un banco

Corralito en Paraguay: millones de ahorristas reclaman su dinero y crecen las protestas tras la intervención de un banco

Quién es Santiago Peña, el economista que llegó a la Presidencia de Paraguay y renunció en medio del escándalo de Ueno Bank

Quién es Santiago Peña, el economista que llegó a la Presidencia de Paraguay y renunció en medio del escándalo de Ueno Bank

La crisis de Ueno Bank en Paraguay golpea a la Argentina: 900 empleados afectados, suspensiones y salarios impagos

La crisis de Ueno Bank en Paraguay golpea a la Argentina: 900 empleados afectados, suspensiones y salarios impagos

Crisis en Paraguay: renunció el ministro del Interior tras el colapso del Ueno Bank

Crisis en Paraguay: renunció el ministro del Interior tras el colapso del Ueno Bank

Santiago Peña confirmó que enfrentará el juicio político en Paraguay: Ejerceré mi derecho a la defensa

Santiago Peña confirmó que enfrentará el juicio político en Paraguay: "Ejerceré mi derecho a la defensa"

Lo más popular
Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV
1

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
2

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
4

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”
5

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

La rotonda de Alberdi: del fantasma a la licitación y del abandono a la inauguración
4

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa
5

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa

Más Noticias
Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Santiago Peña pide 72 horas para defenderse en el juicio político y denuncia un proceso exprés

Santiago Peña pide 72 horas para defenderse en el juicio político y denuncia un "proceso exprés"

Rusherking contó el calvario de su relación con la China Suárez: Me quería morir

Rusherking contó el calvario de su relación con la China Suárez: "Me quería morir"

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

El doctor inverosímil Nelson Castro

El doctor inverosímil Nelson Castro

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Comentarios