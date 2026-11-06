Caso Ueno Bank: trasladaron a prisión a cinco banqueros y secuestraron dos aviones
Los principales procesados por el presunto vaciamiento del banco fueron trasladados al ex penal de Tacumbú. Aeronaves, un yate y autos de alta gama vinculados al Grupo Vázquez y a la entidad quedaron inmovilizados por orden fiscal.
Resumen para apurados
- La Justicia paraguaya trasladó este jueves a prisión a cinco exdirectivos de Ueno Bank e incautó dos aviones por presunto vaciamiento de la entidad.
- El juez Estigarribia dictó prisión preventiva por lesión de confianza y estafa, mientras el Banco Central interviene la firma y la Fiscalía decomisa autos y un yate.
- El proceso busca recuperar activos del holding para los damnificados y profundiza una crisis financiera con fuerte impacto político e institucional en el país.
Los cinco exdirectivos de Ueno Bank procesados por el presunto vaciamiento de la entidad financiera fueron trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, la denominación actual de la antigua cárcel de Tacumbú, en Paraguay. La medida se concretó después de que permanecieran alojados en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
El traslado fue autorizado mediante la resolución 4917, fechada el jueves 5 de noviembre de 2026. Los detenidos son Federico Miguel Vázquez Villasanti, ex CEO y exvicepresidente primero; Juan Manuel Gustale Caroni, expresidente; Julio Daniel Rey Fernández, exvicepresidente segundo; Alejandro Gómez Abente y Diego Fernández Duarte Schussmuller, ambos exdirectores, consignó el diario local "ABC Color".
El jefe de la Agrupación Especializada, comisario principal Sabino López, confirmó que se habían completado los trámites correspondientes para el traslado, incluidos los registros de identificación, las fotografías y la asignación de los números de reo.
La prisión preventiva de los cinco exdirectivos fue dispuesta por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. La causa investiga presuntos delitos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
En tanto, las otras dos exdirectivas detenidas, Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Ambas habían permanecido inicialmente en el Departamento Judicial de Mujeres de la Policía Nacional.
Secuestro de aviones, yate y autos
En paralelo con las medidas judiciales contra los exdirectivos, el Ministerio Público paraguayo incautó dos aeronaves en el marco de la investigación por el presunto vaciamiento de Ueno Bank. Los procedimientos se realizaron en la ciudad de Luque y ambos aviones quedaron inmovilizados, por lo que no podrán realizar operaciones aéreas.
El segundo operativo se concretó en el hangar Hasc Aviación SA, donde fue incautado un Beechcraft B55, matrícula ZP-TLG, registrado a nombre del Grupo Vázquez SA, según los datos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
Horas antes, la Fiscalía había secuestrado un Beechcraft King Air 300, que figura en los registros de la Dinac a nombre de Ueno Bank SA. La aeronave también fue localizada en Luque.
En ambos procedimientos intervinieron los fiscales Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Dinero, y Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
La inmovilización de las aeronaves fue solicitada por el equipo interventor del Banco Central del Paraguay (BCP), que lleva adelante el proceso de resolución de Ueno Bank. La medida también alcanza a cualquier otro avión registrado a nombre de sociedades integrantes de Ueno Holding, del Grupo Vázquez o de otras firmas vinculadas con esas estructuras empresariales.
También secuestraron vehículos de alta gama y un yate durante los allanamientos al dueño de Ueno Bank en Paraguay, según medios de ese país.