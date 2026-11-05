Seguridad El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa Los defensores sostienen que está mal, pero una evaluación lo desmiente. La querella cuestiona la estrategia y crece la tensión entre las partes Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL DISTENDIDO. Felipe “El Militar” Sosa bromeó con Jorge “Chicho” Díaz en la audiencia de ayer. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Erika Antonella Álvarez Carlos GarmendiaInseguridadFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “Ella sólo usaba su mejor ropa para ir a la casa de Sosa” Escándalo en el juicio por el crimen de Érika Álvarez: denuncian amenazas y se retiró un abogado Lo más popular Llevó el paisaje tucumano a Miami y París y ahora abre espacios para otros artistas en Monteros Desde el Congreso, tres tucumanos advierten sobre la inequidad en los subsidios para el transporte del AMBA y el interior Brasil ofrece un curso gratuito de portugués online con certificado para extranjeros El arzobispo Carlos Sánchez llevará a León XIV un rosario tucumano El Cottolengo Don Orione espera por la llegada de León XIV Ranking notas premium Condenan a una prepaga por desafiliar de manera intempestiva a un paciente con cáncer cerebral Guerra judicial: La AMT recusó a la jueza que investiga posibles irregularidades por un mensaje de Whastapp y la magistrada tildó el planteo de "absurdo" Elecciones nacionales: con cuántos votantes arranca el padrón provisorio en Tucumán y qué lugar ocupa en el ranking ¿”Chuky” y “Cara i’ Gota” firmaron una tregua durante un juicio? Exigen cambios en el Consejo de la Magistratura de la Nación para designar jueces