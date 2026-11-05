Seguridad

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa

Los defensores sostienen que está mal, pero una evaluación lo desmiente. La querella cuestiona la estrategia y crece la tensión entre las partes

DISTENDIDO. Felipe “El Militar” Sosa bromeó con Jorge “Chicho” Díaz en la audiencia de ayer.
DISTENDIDO. Felipe “El Militar” Sosa bromeó con Jorge “Chicho” Díaz en la audiencia de ayer.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

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