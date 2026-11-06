Crisis en Paraguay: renunció el ministro del Interior tras el colapso del Ueno Bank

Horas antes de dejar el cargo, el ya exfuncionario había sido el encargado de entregar en el Congreso la carta por la cual Peña presentaba su dimisión al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Legislativo no aceptó ese recurso, ante la sospecha de que el mandatario buscaba obtener una banca en la Cámara alta que le permitiera evitar ser llevado ante la Justicia por los fueros.