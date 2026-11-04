Corralito en Paraguay: millones de ahorristas reclaman su dinero y crecen las protestas tras la intervención de un banco
La crisis se desató luego de que el Banco Central liquidara Ueno Bank por problemas de solvencia. Ocho directivos declararon ante la Fiscalía y la oposición pidió un juicio político contra el presidente Santiago Peña.
Resumen para apurados
- Millones de ahorristas protestan en Paraguay tras la intervención del Banco Central a Ueno Bank por insolvencia, desatando una grave crisis financiera y política.
- Ocho directivos fueron indagados y el titular del BCP renunció, mientras la oposición pide juicio político al presidente Peña por sus antiguos lazos con el banco.
- La devolución de depósitos de casi tres millones de clientes demandará hasta un mes y existe alarma por el impacto en los fondos previsionales y jubilaciones.
Más de tres millones de ahorristas paraguayos atraviesan momentos de incertidumbre por el virtual corralito financiero que se produjo tras la intervención de Ueno Bank, dispuesta el martes por el Banco Central debido a problemas de solvencia. Mientras crecen los reclamos por la devolución de los depósitos, las protestas se multiplican y el escándalo suma derivaciones políticas y judiciales.
Este miércoles, ocho directivos de la entidad comparecieron ante el Ministerio Público para declarar ante los fiscales. En paralelo, diputados opositores presentaron un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y su vicepresidente por el escándalo financiero.
El mandatario enfrenta cuestionamientos por haber sido accionista de Ueno Holding, vinculado al grupo propietario de Ueno Bank, y por haber mantenido sus vínculos empresariales hasta marzo de 2025. La polémica también alcanza al nombramiento de Carlos Carvallo, quien entonces era el máximo responsable de Ueno Bank, al frente del Banco Central. El martes, Carvallo anunció su renuncia al cargo.
Los ahorristas reclaman la devolución de sus depósitos
La preocupación por los fondos congelados llevó a distintos grupos de ahorristas a concentrarse frente al Congreso paraguayo. Allí reclamaron respuestas y exigieron recuperar su dinero.
“Que nos devuelvan el dinero primero”, afirmó a la agencia EFE Jorge Ramírez, uno de los organizadores de la vigilia instalada frente al Parlamento. Los manifestantes anticiparon que permanecerían durante toda la noche en el lugar.
También hubo protestas frente a la sede de la Fiscalía, donde declararon los ocho directivos detenidos. Entre gritos de “bandidos”, los ahorristas expresaron su indignación por el perjuicio ocasionado por la entidad.
Según las cifras del propio banco, hasta junio pasado contaba con 2,9 millones de clientes, en un país de 6,1 millones de habitantes.
“200 millones tengo ahí”, gritó un hombre frente a las cámaras, aunque no precisó si se refería a guaraníes o dólares.
En medio de la incertidumbre, el Banco Central aclaró que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica, equivalente a unos U$S 36.700.
El organismo indicó que el pago deberá concretarse en un plazo no superior a 15 días corridos desde la resolución oficial, aunque ese período podría extenderse por otros 15 días.
Sin embargo, la preocupación no se limita a los ahorros particulares. También existe incertidumbre por los fondos previsionales depositados en Ueno Bank y las consecuencias que la crisis podría tener sobre el pago de las jubilaciones.
Quiénes son los ocho directivos que declararon ante la Fiscalía
Los ocho directivos del banco habían pasado la noche en dependencias policiales de Asunción, después de entregarse a las autoridades el martes. Este miércoles fueron trasladados hasta la sede fiscal esposados, con el rostro cubierto y chalecos antibalas, bajo un importante operativo de seguridad.
Entre quienes prestaron declaración se encuentran Miguel Vásquez, principal accionista y uno de los fundadores de Ueno Bank, y Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente del directorio.
También fueron trasladados Julio Rey Fernández, integrante del directorio; Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, directores titulares; y Miguel Ángel Almada, alto ejecutivo que había sido el último en presentarse ante la Justicia durante la noche del martes.
Completaron la nómina Mariana Torres Rubiani, alta ejecutiva de la entidad, y Diana Mongelos González, segunda vicepresidenta del banco.
Todos comparecieron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en el marco de la investigación por la crisis de la entidad financiera, que mantiene en vilo a millones de paraguayos.