Corralito en Paraguay: millones de ahorristas reclaman su dinero y crecen las protestas tras la intervención de un banco

Más de tres millones de ahorristas paraguayos atraviesan momentos de incertidumbre por el virtual corralito financiero que se produjo tras la intervención de Ueno Bank, dispuesta el martes por el Banco Central debido a problemas de solvencia. Mientras crecen los reclamos por la devolución de los depósitos, las protestas se multiplican y el escándalo suma derivaciones políticas y judiciales.