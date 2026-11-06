La crisis que sacude a Paraguay y pone en jaque a Peña: “El problema de fondo es cómo devolverle el dinero a la gente”

La crisis financiera que atraviesa Paraguay dejó de ser un problema circunscripto al sistema bancario y se convirtió en un conflicto político e institucional que pone en jaque al presidente Santiago Peña. La intervención de Ueno Bank, las denuncias por presuntos conflictos de intereses y el avance del juicio político contra el mandatario abrieron un escenario de incertidumbre que también repercute en la confianza económica del país.