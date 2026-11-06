Política

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Incluida Chahla, intendentes reclamaron por recortes en distintos subsidios. La Capital prepara pruebas piloto para el plan de reforma del servicio.

PLAN MUNICIPAL. La intendenta Chahla habló de los avances en la estrategia de eficientización del transporte.
PLAN MUNICIPAL. La intendenta Chahla habló de los avances en la estrategia de eficientización del transporte.
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

El sistema de transporte continúa siendo eje de demanda para los gobiernos. A nivel nacional, más de 80 intendentes -incluida la tucumana Rossana Chahla- presentaron un reclamo ante la Cámara de Diputados por los recortes en el servicio público y en el programa Remediar, del ámbito de la salud. A nivel local, en tanto, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán prepara las primeras pruebas del plan de eficientización de recorridos de colectivos, que incluye una redistribución de trayectos y más control de las unidades.

“No tenemos los fondos para mejorar el servicio de transporte”, sentenció Chahla, defendiendo el planteo realizado junto a jefes municipales de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Santa Cruz, Entre Ríos y Neuquén ante la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja. La capitalina remarcó que se demandan subsidios que la Nación solía girar a los gobiernos. “Lo que pedimos es lo que les corresponde a las provincias, como los fondos coparticipables del combustible. También pedimos que devuelvan los subsidios al transporte. Estamos pagando muchísimo, no podemos sostener esto”, aseveró.

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Los intendentes, a su vez, expresaron preocupación por los recortes promovidos por la presidencia de Javier Milei al programa Remediar. “Queremos que el plan no pase de 129 medicamentos a seis. Esto es muy grave. Yo que soy médica y sé la política de salud que tuvo este plan por 24 años, sé que es gravísimo para toda la Argentina”, indicó Chahla.

Plan en marcha

El sistema de transporte público de la Capital se prepara para afrontar cambios, según adelantó la intendenta. En agosto el municipio presentó un plan de eficientización del servicio que se pondrá a prueba en el corto plazo. “Ayer estaba en territorio el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, porque están haciendo circuitos importantes. Termina la prueba este mes y se implementará definitivamente en 15 días”, indicó.

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El funcionario municipal brindó detalles sobre el operativo a LA GACETA. Explicó que este mes “se bajará a la acción” en el territorio, supervisando los distintos sectores controlando las frecuencias y la infraestructura del recorrido previsto para las unidades de colectivos. Se trata de una prueba piloto para medir el desenvolvimiento de la propuesta lanzada por la Capital.

“A partir de allí veremos cómo funciona, vamos a sacar los datos del análisis entre lo que está y lo que dice la propuesta que manifestó la intendenta, y ahí veremos cómo se aplica y cómo le damos injerencia a quienes tienen participación en el tema, como el empresariado y el Concejo Deliberante”, señaló Arnedo. Los alcances de la prueba piloto, informó, serán comunicados a la ciudadanía en su debido tiempo.

Demanda de avances

Esta semana, además, los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un pedido formal para que la Municipalidad exponga ante el cuerpo los avances en la reforma para el transporte.

Los opositores reclamaron que “hace 95 días, la intendenta presentó con bombos y platillos lo que se suponía iba a ser la reforma del transporte más importante de las últimas décadas” y que, pasado el plazo de recepción de propuestas, no se han reportado más acciones. “Mientras tanto, los tucumanos siguen viajando como ganado, las frecuencias no se cumplen y las unidades siguen en mal estado”, plantearon.

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Sobre esto, Arnedo remarcó que el municipio está impulsando las acciones necesarias para resolver la problemática del transporte. “Pasaron más de 30 años para que se tome una acción política y se ponga sobre el tapete este tema, que antes era tabú. La intendenta tomó esa decisión y hoy se está trabajando en un comparativo entre lo que está y lo que proponemos. Y a eso lo estaremos mostrando en las próximas semanas, a los efectos de que tomen conocimiento los concejales. Entiendo la postura de la oposición, pero nosotros, como oficialismo y a través de la directiva de la intendenta Chahla, sí estamos trabajando”, subrayó.

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