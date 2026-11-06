Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Sobre esto, Arnedo remarcó que el municipio está impulsando las acciones necesarias para resolver la problemática del transporte. “Pasaron más de 30 años para que se tome una acción política y se ponga sobre el tapete este tema, que antes era tabú. La intendenta tomó esa decisión y hoy se está trabajando en un comparativo entre lo que está y lo que proponemos. Y a eso lo estaremos mostrando en las próximas semanas, a los efectos de que tomen conocimiento los concejales. Entiendo la postura de la oposición, pero nosotros, como oficialismo y a través de la directiva de la intendenta Chahla, sí estamos trabajando”, subrayó.