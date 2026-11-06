Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

Una comuna rural, con un nuevo sumario ante el Tribunal de Cuentas

La comisionada rural de Las Cejas, Cristina Contreras, superó el proceso administrativo en el ámbito del Tribunal de Cuentas por la denuncia del dirigente Enrique Romero por el presunto uso de fondos públicos para construir una casa en El Cadillal. Sin embargo, la dirigente oficialista todavía enfrenta otros expedientes en el ámbito del ente de control, algo que sucede con un importante número de administraciones locales. Esta semana, el TC dispuso la sustanciación de un sumario de cuentas en Las Cejas por la falta de presentación de la documentación de los saldos pendientes de rendir correspondientes al primer bimestre (enero-febrero) de 2026. Según el acuerdo 4.280, el TC ya había instado a la funcionaria a elevar dichas rendiciones, y si bien se regularizaron algunos fondos, “permanecen sin justificar las cuentas bancarias respecto de las cuales no se aportó documentación, el saldo de $ 71.500.000,00 correspondiente a la Fiesta del Pueblo, las diferencias vinculadas con el concepto Independencia II y el importe de $ 10.506.710,47 atribuido a una administración anterior”, detalla el instrumento. Ante ello, el Tribunal designó como instructor al abogado fiscal Roberto Edmundo Sangenis para que lleve adelante el sumario de cuentas.