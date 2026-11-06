Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

Cuentan que hubo varias caras largas en el edificio del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Se trata del personal con cargo político -denominado “de bloque”-, que a diferencia de los trabajadores de planta permanente, no percibieron sus haberes en los tiempos anunciados en el cronograma de pago. Incluso, hubo más de uno que pasó un susto al ingresar a consultar su saldo, dada la poca estabilidad que tienen este tipo de puestos. Pero, si bien las versiones coinciden en que la situación no es habitual, se espera una pronta resolución del asunto. La preocupación en la sede de Monteagudo y San Martín sin embargo pasa por el feriado largo, ya que se viene un feriado largo, y no habrá actividad en los bancos por varios días.
Una comuna rural, con un nuevo sumario ante el Tribunal de Cuentas
La comisionada rural de Las Cejas, Cristina Contreras, superó el proceso administrativo en el ámbito del Tribunal de Cuentas por la denuncia del dirigente Enrique Romero por el presunto uso de fondos públicos para construir una casa en El Cadillal. Sin embargo, la dirigente oficialista todavía enfrenta otros expedientes en el ámbito del ente de control, algo que sucede con un importante número de administraciones locales. Esta semana, el TC dispuso la sustanciación de un sumario de cuentas en Las Cejas por la falta de presentación de la documentación de los saldos pendientes de rendir correspondientes al primer bimestre (enero-febrero) de 2026. Según el acuerdo 4.280, el TC ya había instado a la funcionaria a elevar dichas rendiciones, y si bien se regularizaron algunos fondos, “permanecen sin justificar las cuentas bancarias respecto de las cuales no se aportó documentación, el saldo de $ 71.500.000,00 correspondiente a la Fiesta del Pueblo, las diferencias vinculadas con el concepto Independencia II y el importe de $ 10.506.710,47 atribuido a una administración anterior”, detalla el instrumento. Ante ello, el Tribunal designó como instructor al abogado fiscal Roberto Edmundo Sangenis para que lleve adelante el sumario de cuentas.
El sindicato de trabajadores de apps alista su llegada a la provincia
El concejal Carlos Ale (PJS) se reunió con Roberto Ríos, secretario general de la Unión Trabajadores Únicos de Aplicaciones de la República Argentina (Utuara), para dialogar sobre la presentación de la delegación tucumana de la organización, cuya inscripción gremial está en trámite. A la vez, el dirigente alfarista anticipó a través de sus redes sociales que elevará en el ámbito del cuerpo municipal una iniciativa específica, que propone una habilitación especial, complementaria a la licencia de conducir vigente, para quienes transportan pasajeros en automóvil o realizan repartos en auto o moto mediante aplicaciones. También contempla capacitación en seguridad vial, conducción preventiva y primeros auxilios, con trámites sencillos y costos accesibles. Ale propuso además facilitar un espacio en su sede para que el sindicato pueda atender consultas y recibir a quienes quieran iniciar su afiliación. El objetivo es que los trabajadores cuenten con un lugar de referencia en la ciudad y que sus planteos formen parte del debate sobre la regulación de la actividad.