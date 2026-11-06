El doctor inverosímil Nelson Castro
Un periodista que recorrió los escenarios de grandes tragedias acaba de salvarle la vida a una pasajera en un avión. En este momento vuela junto al Papa sobre el Atlántico. Médico y músico, es también una de las figuras más respetadas del periodismo en tiempos de hostilidad, pérdida de confianza comunitaria y progresiva erosión de la verdad
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