Santiago Peña pide 72 horas para defenderse en el juicio político y denuncia un "proceso exprés"

En el escrito dirigido a las autoridades legislativas, el presidente argumentó que, al tratarse de una instancia que podría terminar en una sanción, el Congreso tiene la obligación de garantizar las condiciones mínimas para que el acusado ejerza su derecho a la defensa. Además, anticipó que no piensa guardar silencio y que expondrá sus argumentos ante la ciudadanía, sin importar las consecuencias políticas. "Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", advirtió.