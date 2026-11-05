La crisis de Ueno Bank en Paraguay golpea a la Argentina: 900 empleados afectados, suspensiones y salarios impagos
La intervención del banco paraguayo comenzó a tener consecuencias laborales en Buenos Aires. Kaitel SRL, una empresa tecnológica vinculada al grupo empresario, suspendió a parte de su personal por 30 días sin goce de sueldo y no acreditó los salarios que debían pagarse este jueves.
Resumen para apurados
- Kaitel SRL suspendió empleados sin goce de sueldo y demoró pagos a 900 trabajadores en Buenos Aires debido a la intervención del Banco Central a Ueno Bank en Paraguay.
- La medida surge por la falta de fondos tras el cese de operaciones de Ueno Bank. Kaitel mandó a teletrabajo al resto del personal esencial sin fecha cierta para saldar haberes.
- El conflicto refleja el contagio regional de la crisis financiera paraguaya, abriendo un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad laboral y la reactivación de la firma.
La crisis financiera de Ueno Bank ya tiene consecuencias en la Argentina. La empresa tecnológica Kaitel SRL Sucursal Argentina, vinculada al grupo empresario que opera la entidad financiera, comunicó suspensiones por 30 días sin goce de haberes para una parte de sus trabajadores y dispuso que otros continúen sus tareas bajo la modalidad de trabajo remoto.
El conflicto alcanza a una estructura que tiene más de 900 empleados en Buenos Aires, según fuentes consultadas por Infobae. Además, trabajadores de la compañía denunciaron que este jueves no recibieron los salarios correspondientes a octubre, pese a que esperaban la acreditación durante la jornada.
La situación se desencadenó después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendiera sus operaciones. La medida generó un fuerte impacto sobre los ahorristas y también afectó los mecanismos de financiamiento de las empresas vinculadas al grupo.
Kaitel suspendió empleados por 30 días sin pagar los salarios
Uno de los correos internos enviados por Kaitel, con el asunto "Notificación de suspensión por fuerza mayor", informó que la medida regirá entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026, inclusive.
En la comunicación, la compañía justificó la decisión por el procedimiento de resolución e intervención de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central de Paraguay. Según explicó, el episodio provocó una afectación grave en la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para sostener sus actividades habituales.
El mensaje establece que los trabajadores alcanzados quedan relevados de prestar servicios durante ese período, aunque la relación laboral continuará vigente. La empresa indicó que deberán reincorporarse el 5 de diciembre, salvo que reciban una comunicación en contrario.
También informó que mantendrá la cobertura de medicina prepaga para los empleados suspendidos y sus familiares adheridos, bajo las condiciones actuales.
Sin embargo, la medida no comprende a toda la plantilla. Según los testimonios recogidos por Infobae, algunos trabajadores recibieron las notificaciones de suspensión, mientras que otros fueron convocados a continuar con sus tareas.
Los empleados que siguen activos deberán trabajar desde sus casas
Kaitel también envió una segunda comunicación al personal que quedó fuera de las suspensiones. En ese mensaje, la compañía informó que esos trabajadores deberán continuar con sus funciones habituales, debido a que sus tareas son consideradas esenciales para atender necesidades operativas y administrativas.
Como parte de una reorganización transitoria, la empresa dispuso que todos los empleados que continúen activos trabajen de manera remota desde sus domicilios.
El correo también reconoció las dificultades financieras para cumplir con las obligaciones salariales. La compañía aseguró que realiza gestiones para conseguir los recursos necesarios para pagar los haberes correspondientes a octubre y regularizar la situación lo antes posible.
Además, anticipó que buscará garantizar los salarios de noviembre.
No obstante, trabajadores consultados señalaron que este jueves no recibieron los depósitos correspondientes. Las demoras alcanzaron tanto a las cuentas bancarias argentinas, donde perciben parte de sus remuneraciones en pesos, como a Deel, la plataforma utilizada para abonar un adicional.
Qué relación tiene Ueno Bank con los 900 empleados de Buenos Aires
Kaitel opera en la Argentina como parte de ITTI, la compañía que presta servicios tecnológicos a unas 40 empresas vinculadas al grupo empresario de Ueno Bank.
La sede argentina funciona en el piso 12 de un edificio ubicado en La Pampa 1445, en la ciudad de Buenos Aires. Según fuentes con conocimiento de la operación, allí trabajan más de 900 personas.
La crisis financiera del banco paraguayo afectó los mecanismos de financiamiento de las compañías vinculadas al grupo y provocó una reorganización de sus actividades en la Argentina.
En Paraguay, los trabajadores también habrían experimentado dificultades para disponer de sus remuneraciones. Según los testimonios recogidos por Infobae, los salarios llegaron a acreditarse, pero el dinero estuvo disponible durante apenas tres horas antes de que se bloquearan las cuentas.
En la Argentina, en cambio, los empleados denunciaron que directamente no recibieron los depósitos previstos.
Hasta el momento, la compañía no precisó cuántos trabajadores fueron alcanzados por las suspensiones ni estableció una fecha concreta para cancelar los salarios pendientes de octubre. Tampoco informó cuándo se normalizará el funcionamiento de sus actividades.
La situación laboral en Kaitel suma así un nuevo capítulo a la crisis de Ueno Bank, que comenzó con la intervención de la entidad financiera en Paraguay y ya repercute sobre los ahorristas, el mercado financiero y los trabajadores de empresas vinculadas al grupo empresario en ambos países.