"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay": Peña ejercerá su defensa en el juicio político

Resumen para apurados
- El mandatario paraguayo Santiago Peña anunció este jueves que enfrentará el juicio político tras fracasar en el Congreso el tratamiento de su renuncia por la crisis de Ueno Bank.
- La crisis estalló con el cierre de Ueno Bank por el Banco Central. La sesión legislativa para tratar la dimisión presidencial fracasó por falta de quórum, reactivando el proceso.
- El proceso abre un escenario de incertidumbre institucional en Paraguay, mientras Peña reclama que la crisis política no postergue la devolución de los fondos a los ahorristas.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que ejercerá su derecho a la defensa en el juicio político en su contra, luego de que fracasara por falta de quórum la sesión del Congreso que debía tratar su renuncia y avanzar con el proceso de destitución.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario afirmó que responderá a las acusaciones con "argumentos y pruebas" y que colaborará con las instituciones para esclarecer las responsabilidades por la crisis de Ueno Bank.
"La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", escribió el jefe de Estado.
El reclamo de Santiago Peña por los depósitos de Ueno Bank
En su pronunciamiento, Peña también pidió que el conflicto político no interfiera con la devolución de los depósitos a los clientes de la entidad financiera, cuyo cierre fue ordenado por el Banco Central de Paraguay.
"El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", sostuvo.
El mandatario consideró que la investigación sobre lo sucedido en el banco y las respuestas para las familias afectadas deben avanzar en paralelo al proceso político que enfrenta. De esta manera, buscó separar su situación institucional de las consecuencias financieras que atraviesan los clientes de la entidad.
Qué dijo Peña sobre su futuro político
En el cierre de su mensaje, el presidente pidió preservar la calma y aseguró que respetará la Constitución, independientemente del resultado del juicio político. "Mi suerte personal no está por encima del Paraguay", expresó.
Sus declaraciones se conocieron después de que la falta de quórum impidiera al Congreso completar el tratamiento de su renuncia, una situación que dejó abierto el escenario político y prolongó la incertidumbre sobre su futuro al frente del Gobierno.
Queridos compatriotas: SÃ© que estamos viviendo horas de preocupaciÃ³n e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio polÃtico, me presentarÃ© y ejercerÃ© mi derecho a la defensa. Lo harÃ© con argumentos y pruebas, con respeto a la ConstituciÃ³n y a las instituciones de la RepÃºblica. Aun cuando ya hayan adelantado su decisiÃ³n, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestiÃ³n de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones tambiÃ©n es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. ColaborarÃ© plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. AportarÃ© la informaciÃ³n que me sea requerida. La ciudadanÃa merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie estÃ© por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusiÃ³n sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinaciÃ³n con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanÃa merece ser escuchado y atendido con respeto, informaciÃ³n clara y acciones concretas. Mi suerte personal no estÃ¡ por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuarÃ© con responsabilidad y respeto a la ConstituciÃ³n. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay.— Santiago PeÃ±a (@SantiPenap) November 5, 2026