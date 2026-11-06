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"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay": Peña ejercerá su defensa en el juicio político

El presidente paraguayo se pronunció en sus redes sociales después de que el Congreso no aceptara su renuncia.

PARAGUAY. Santiago Peña anunció que enfrentará el juicio político.
PARAGUAY. Santiago Peña anunció que enfrentará el juicio político.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El mandatario paraguayo Santiago Peña anunció este jueves que enfrentará el juicio político tras fracasar en el Congreso el tratamiento de su renuncia por la crisis de Ueno Bank.
  • La crisis estalló con el cierre de Ueno Bank por el Banco Central. La sesión legislativa para tratar la dimisión presidencial fracasó por falta de quórum, reactivando el proceso.
  • El proceso abre un escenario de incertidumbre institucional en Paraguay, mientras Peña reclama que la crisis política no postergue la devolución de los fondos a los ahorristas.
Resumen generado con IA

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que ejercerá su derecho a la defensa en el juicio político en su contra, luego de que fracasara por falta de quórum la sesión del Congreso que debía tratar su renuncia y avanzar con el proceso de destitución.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario afirmó que responderá a las acusaciones con "argumentos y pruebas" y que colaborará con las instituciones para esclarecer las responsabilidades por la crisis de Ueno Bank.

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"La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", escribió el jefe de Estado.

El reclamo de Santiago Peña por los depósitos de Ueno Bank

En su pronunciamiento, Peña también pidió que el conflicto político no interfiera con la devolución de los depósitos a los clientes de la entidad financiera, cuyo cierre fue ordenado por el Banco Central de Paraguay.

"El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", sostuvo.

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El mandatario consideró que la investigación sobre lo sucedido en el banco y las respuestas para las familias afectadas deben avanzar en paralelo al proceso político que enfrenta. De esta manera, buscó separar su situación institucional de las consecuencias financieras que atraviesan los clientes de la entidad.

Qué dijo Peña sobre su futuro político

En el cierre de su mensaje, el presidente pidió preservar la calma y aseguró que respetará la Constitución, independientemente del resultado del juicio político. "Mi suerte personal no está por encima del Paraguay", expresó.

Sus declaraciones se conocieron después de que la falta de quórum impidiera al Congreso completar el tratamiento de su renuncia, una situación que dejó abierto el escenario político y prolongó la incertidumbre sobre su futuro al frente del Gobierno.

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