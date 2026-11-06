Mundo

El Gobierno argentino desmintió que Santiago Peña haya ingresado al país tras su renuncia

La ministra de Seguridad ordenó monitorear la frontera con Paraguay y Brasil cada media hora. No se constató el ingreso del mandatario.

Santiago Peña, presidente de Paraguay. FOTO X @SantiPenap
Santiago Peña, presidente de Paraguay. FOTO X @SantiPenap
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este viernes, el Gobierno argentino desmintió que el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, haya ingresado al país tras renunciar por un escándalo financiero.
  • Peña dimitió tras el colapso del Ueno Bank, entidad de la que fue accionista, desatando rumores sobre su paradero y operativos de vigilancia fronteriza en Argentina.
  • La crisis bancaria compromete fondos públicos por U$S 850 millones y deja directivos presos, mientras la justicia investiga el caso y se aguarda el juicio político.
Resumen generado con IA

La crisis política que sacude a Paraguay sumó un nuevo capítulo de incertidumbre este viernes. Tras la renuncia de Santiago Peña a la presidencia, los medios del país vecino reportaron que se desconoce su paradero. Rápidamente, comenzaron a circular versiones que situaban al mandatario en la Argentina, aunque desde el Gobierno de Javier Milei salieron a desmentirlo de forma categórica.

Fuentes oficiales de la Casa Rosada aseguraron al diario La Nación que no poseen ningún tipo de información que indique la presencia del líder paraguayo en territorio argentino. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, declaró en A24 que ordenó monitorear la frontera con Paraguay y Brasil cada media hora, y confirmó que no se constató el ingreso de Peña.

La incógnita sobre el destino de Peña se instaló luego de que el medio local ABC Paraguay publicara que no se sabe dónde está el mandatario dimitido, tras haber anunciado su salida del Ejecutivo a través de un video. Esta situación ocurre en medio del escándalo financiero desatado por el colapso del Ueno Bank, entidad de la que Peña fue accionista hasta 2025. La crisis dejó a miles de clientes sin acceso a sus ahorros y obligó al presidente a autoeyectarse del poder.

"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay": Peña ejercerá su defensa en el juicio político

Mi suerte personal no está por encima del Paraguay: Peña ejercerá su defensa en el juicio político

Las sospechas de una posible fuga hacia la Argentina se vieron alimentadas por el reciente antecedente del excandidato presidencial brasileño, Flavio Bolsonaro, quien salió hacia Estados Unidos desde Puerto Iguazú, y contó con la escolta del asesor presidencial argentino Santiago Caputo. El vocero de la Presidencia paraguaya, Guillermo Grance, manifestó públicamente que desconoce el paradero de Peña, lo que encendió las alarmas.

En el Congreso paraguayo, la diputada opositora Johana Ortega, del Partido País Solidario (PPS), exigió explicaciones formales. "Mientras nosotros debatimos, en medios se está afirmando que  Peña ya pisó suelo argentino", expresó la legisladora, al tiempo que reclamó: "Quiero esa aclaración".

La debacle del Ueno Bank

La grave crisis institucional en Paraguay estalló cuando el Banco Central del país vecino descubrió que el índice de solvencia de la entidad había caído estrepitosamente al 5,56%, muy por debajo del mínimo regulatorio exigido, que es del 12%. 

Ese derrumbe patrimonial desencadenó un procedimiento de resolución bancaria que mantiene congeladas las operaciones.

Como consecuencia del colapso, hay ocho directivos detenidos, fondos públicos comprometidos por hasta U$S850 millones y una investigación penal en curso por presunta lesión de confianza. 

Además, el caso provocó la renuncia del presidente del organismo regulador y puso a Peña en el ojo de la tormenta, al haber presentado su dimisión en medio de las acusaciones por su antigua participación en la compañía.

Temas Sebastián Peña Paraguay
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santiago Peña confirmó que enfrentará el juicio político en Paraguay: Ejerceré mi derecho a la defensa

Santiago Peña confirmó que enfrentará el juicio político en Paraguay: "Ejerceré mi derecho a la defensa"

Escándalo en Paraguay: Santiago Peña ejerce su defensa en el juicio político

Escándalo en Paraguay: Santiago Peña ejerce su defensa en el juicio político

Escándalo en Paraguay: se cayó la sesión del Congreso en la que se trataba la renuncia de Santiago Peña

Escándalo en Paraguay: se cayó la sesión del Congreso en la que se trataba la renuncia de Santiago Peña

Quién es Santiago Peña, el economista que llegó a la Presidencia de Paraguay y renunció en medio del escándalo de Ueno Bank

Quién es Santiago Peña, el economista que llegó a la Presidencia de Paraguay y renunció en medio del escándalo de Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay: qué dice la carta en la que explicó su decisión

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay: qué dice la carta en la que explicó su decisión

Lo más popular
Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
1

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
2

El doctor inverosímil Nelson Castro

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
3

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles
4

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”
5

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
4

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

La rotonda de Alberdi: del fantasma a la licitación y del abandono a la inauguración
5

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

Más Noticias
Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

Una cámara captó las horas previas y posteriores del crimen de Érika Antonella Álvarez

Una cámara captó las horas previas y posteriores del crimen de Érika Antonella Álvarez

Pagan al FMI, bajan las reservas y sube el Riesgo País

Pagan al FMI, bajan las reservas y sube el Riesgo País

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

El doctor inverosímil Nelson Castro

El doctor inverosímil Nelson Castro

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Comentarios