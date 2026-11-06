El Gobierno argentino desmintió que Santiago Peña haya ingresado al país tras su renuncia

La incógnita sobre el destino de Peña se instaló luego de que el medio local ABC Paraguay publicara que no se sabe dónde está el mandatario dimitido, tras haber anunciado su salida del Ejecutivo a través de un video. Esta situación ocurre en medio del escándalo financiero desatado por el colapso del Ueno Bank, entidad de la que Peña fue accionista hasta 2025. La crisis dejó a miles de clientes sin acceso a sus ahorros y obligó al presidente a autoeyectarse del poder.