El papa León XIV inicia una exigente gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú

Resumen para apurados
- El papa León XIV inició este viernes una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú para fortalecer la fe católica y reconectar con su pasado misionero.
- El viaje representa su primer gran reto tras una reciente cirugía pulmonar; el pontífice visita la región donde ejerció casi dos décadas de labor pastoral.
- La gira tiene un fuerte impacto simbólico al pisar Argentina, país al que Francisco no regresó, y abordará temas de vida, familia y problemáticas sociales.
El papa León XIV inició este viernes una exigente gira de 12 días por Sudamérica, marcando su primer gran desafío internacional tras la cirugía de pulmón a la que fue sometido hace poco más de tres semanas. A sus 71 años, el pontífice emprenderá un recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, una región que fue clave en su formación sacerdotal y donde vivió casi dos décadas como misionero.
El viaje comenzó en una mañana lluviosa en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. El Sumo Pontífice saludó sonriente antes de abordar el avión papal que despegó rumbo a Montevideo poco después de las 6.
A pesar de su reciente operación para extirpar un tumor canceroso, los médicos le dieron el visto bueno para afrontar la gira. Desde el Vaticano aseguraron que no serán necesarias medidas sanitarias especiales más allá de las habituales en los viajes papales.
Días atrás, el líder de los 1.400 millones de católicos expresó su entusiasmo por regresar a unos países "tan queridos" y manifestó su deseo de que la visita sirva para "fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad".
El recibimiento en Uruguay
La primera escala será Uruguay, considerado el país más laico de América Latina. Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad con unos 5.000 policías y más de 1.000 militares.
El pontífice recorrerá parte de la rambla de Montevideo en un papamóvil acondicionado para la ocasión, antes de reunirse con el presidente Yamandú Orsi y recibir las llaves de la ciudad.
El interés por verlo es masivo y excede a los fieles católicos. "Tengo familiares que van a ir a la rambla a verlo pasar. No voy a ir a verlo, porque no soy de ninguna religión, pero está bueno que venga alguien así de importante", contó a la agencia AFP Janet Rodríguez, una administrativa de 47 años.
El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, señaló que "hay un interés muy general con respecto a la visita del papa que rebasa los límites de la Iglesia católica".
Las entradas para las misas en Paysandú y Florida, así como para la vigilia en el estadio Centenario, se agotaron rápidamente. Este fervor contrasta con la legislación uruguaya, que se distancia de las posturas católicas en temas como el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia.
Por eso, se espera que el Papa haga hincapié en la defensa de la vida y la familia, y que aborde la salud mental en su visita al barrio de Casavalle, afectado por la pobreza y la violencia.
El doble regreso a Sudamérica
El domingo, León XIV llegará a la Argentina, la tierra natal de su predecesor, el papa Francisco, quien nunca regresó a su país durante su pontificado. Para el experto estadounidense Christopher White, este viaje tiene un fuerte componente simbólico. "Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, nunca volvió a su país. León, que tiene la nacionalidad peruana, recoge ahora ese legado", explicó a la AFP.
La gira culminará en Perú el próximo miércoles, donde el país vive una auténtica "fiebre papal". En Lima, las calles se llenaron de camisetas y rosarios con su imagen, las panaderías venden panes en su honor y hasta se erigió una estatua de 14 metros en el puerto del Callao.
El itinerario incluye la selva amazónica y la ciudad de Cusco, pero también un costado profundamente personal: una cena con sacerdotes de su antigua diócesis de Chiclayo y una visita privada a una capilla cuya reconstrucción ayudó a impulsar en su época de misionero.