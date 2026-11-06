El papa León XIV inicia una exigente gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV inició este viernes una exigente gira de 12 días por Sudamérica, marcando su primer gran desafío internacional tras la cirugía de pulmón a la que fue sometido hace poco más de tres semanas. A sus 71 años, el pontífice emprenderá un recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, una región que fue clave en su formación sacerdotal y donde vivió casi dos décadas como misionero.