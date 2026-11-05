Visita del papa León XIV: prohibieron el uso de drones durante los actos en Argentina

A tres días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y los organismos de seguridad dispusieron la prohibición total del uso de drones durante las concentraciones y actividades previstas en el país. La medida regirá en las zonas alcanzadas por el operativo especial y no contempla autorizaciones automáticas para coberturas periodísticas aéreas.