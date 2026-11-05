Visita del papa León XIV: prohibieron el uso de drones durante los actos en Argentina
La restricción alcanza a operadores profesionales, medios de comunicación y usuarios aficionados. La ANAC y los organismos de seguridad establecieron zonas de exclusión aérea en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con controles para neutralizar los dispositivos que incumplan la medida.
Resumen para apurados
- La ANAC y Seguridad prohibieron el vuelo de drones en Buenos Aires, Córdoba y Luján ante la inminente visita del papa León XIV, para resguardar a las multitudes.
- El operativo desplegará inhibidores de señal para neutralizar dispositivos no autorizados, sin excepciones para medios ni aficionados durante los actos programados.
- La medida fija un estricto precedente de seguridad aérea; los infractores sufrirán graves multas e inhabilitaciones, bajo protocolos que habilitan derribos excepcionales.
A tres días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y los organismos de seguridad dispusieron la prohibición total del uso de drones durante las concentraciones y actividades previstas en el país. La medida regirá en las zonas alcanzadas por el operativo especial y no contempla autorizaciones automáticas para coberturas periodísticas aéreas.
«No se podrá volar drones: ni los medios ni la gente. Los que hayan serán inhibidos por seguridad y caerán», advirtió el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
La restricción alcanza tanto a operadores profesionales como a medios de comunicación y usuarios aficionados. Las medidas comprenden sectores vinculados con las actividades del Pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Cómo será el operativo de seguridad para la visita del papa León XIV
El dispositivo contempla controles terrestres y vigilancia del espacio aéreo. Las fuerzas federales y de la provincia de Buenos Aires utilizarán tecnología de inhibición de señales de radiofrecuencia y GPS para neutralizar los drones que sobrevuelen las áreas restringidas.
Alonso hizo especial hincapié en los sectores de mayor concurrencia, entre ellos las inmediaciones del Cottolengo Don Orione, en Claypole. La directiva establece que cualquier vehículo no tripulado que ingrese en las zonas de exclusión será interceptado.
La prohibición se enmarca en el operativo conjunto previsto para las actividades del Papa, que comenzarán el lunes 9 de noviembre, jornada declarada feriado nacional.
Qué normas prohíben los vuelos de drones durante los actos papales
Las restricciones fueron formalizadas mediante disposiciones aeronáuticas especiales para la visita de León XIV. Los suplementos AIP A 249/2026 y A 255/2026 establecen las zonas y los horarios en los que estará prohibida la operación de drones, además de otras limitaciones para la actividad aérea en Buenos Aires y Córdoba.
El Decreto 816/2024, que regula las infracciones de la aviación civil, contempla el vuelo de drones sobre zonas restringidas. Su artículo 43 incluye esa conducta entre las infracciones muy graves, que pueden derivar en multas y, según las circunstancias, en la inhabilitación de las licencias o autorizaciones correspondientes.
Por otra parte, el Gobierno amplió las reglas de protección aeroespacial mediante el Decreto 1334/2026, que permite el derribo de aeronaves declaradas hostiles bajo condiciones excepcionales y como último recurso.
De esta manera, la visita del papa León XIV estará acompañada por un esquema especial de seguridad, con restricciones para la actividad aérea y controles destinados a proteger las concentraciones de fieles y los desplazamientos del Pontífice.