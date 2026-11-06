La visita del papa León XIV: el impacto en la hotelería es menor al esperado

El dato fue aportado por Gabriela Ferrucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, quien explicó que la demanda no alcanzó todavía los niveles que se habían anticipado. Uno de los factores que habría frenado las reservas fue la incertidumbre generada semanas atrás por el estado de salud del Papa y las dudas sobre la concreción del viaje.