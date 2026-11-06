La visita del papa León XIV: el impacto en la hotelería es menor al esperado

La visita del papa León XIV a la Argentina moviliza a miles de personas, pero el impacto en la hotelería está siendo menor al esperado. En Buenos Aires y Córdoba, los principales destinos vinculados con la agenda del Pontífice, la ocupación promedio se ubica actualmente entre el 40% y el 60%, según el hotel y la ciudad.
El dato fue aportado por Gabriela Ferrucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, quien explicó que la demanda no alcanzó todavía los niveles que se habían anticipado. Uno de los factores que habría frenado las reservas fue la incertidumbre generada semanas atrás por el estado de salud del Papa y las dudas sobre la concreción del viaje.
A eso se suma que una parte importante de los peregrinos cuenta con alternativas de alojamiento por fuera de la hotelería tradicional. Colegios católicos y otros espacios fueron acondicionados para recibir visitantes, mientras que también se incorporaron propuestas de alquiler de viviendas particulares.
La representante del sector destacó, de todos modos, que todavía existe disponibilidad y que quienes decidan viajar a último momento podrán encontrar opciones para distintos presupuestos. “Espacios para alojar se van a tener y con tarifas accesibles”, aseguró.
El fenómeno tampoco se limita a los establecimientos de las ciudades donde estará León XIV. Los hoteles de la Costa, por ejemplo, están registrando buenos resultados durante el fin de semana largo, lo que muestra que parte del público optó por aprovechar los feriados para realizar una escapada cercana en lugar de trasladarse a Buenos Aires o Córdoba.
Desde el sector esperan un movimiento mayor durante las próximas horas. La difusión de la agenda del Papa y la cercanía de los principales encuentros podrían impulsar reservas de último momento, especialmente entre quienes quieran permanecer cerca de los lugares donde se desarrollarán las actividades.
Los sectores con mayor interés
En Buenos Aires, además, alojarse en zonas próximas a los puntos de concentración puede resultar una alternativa ante los cortes de calles y las restricciones de circulación. Palermo y Luján son dos de los sectores con mayor interés, aunque también tienen una oferta hotelera limitada.
Por eso, desde el sector consideran que no es indispensable conseguir alojamiento a pocas cuadras de los eventos. Quienes se hospeden en zonas céntricas podrán trasladarse caminando o mediante el subte.