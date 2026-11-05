Visita de León XIV: cómo es el protocolo que permite derribar aeronaves hostiles

El Gobierno nacional dispuso un refuerzo del operativo de seguridad aérea por la visita del papa León XIV a la Argentina y habilitó la posibilidad de derribar aeronaves de origen externo que sean declaradas "hostiles". La medida tendrá vigencia entre el 8 y el 11 de noviembre, durante las actividades que el Pontífice encabezará en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.