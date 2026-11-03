Cómo enviarle tu carta al papa León XIV: el instructivo del Correo Argentino

Correo Argentino hará llegar cartas al papa León XIV

La empresa nacional describió como una “hermosa oportunidad” el envío de mensajes al Papa. La visita iniciará el domingo 8 y finalizará el miércoles 11 de noviembre y contará con puntos de parada en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Los interesados en participar deberán enviar sus misivas en las fechas indicadas para que el correo pueda hacerlas llegar en los días estipulados. El instructivo para enviarlas fue el siguiente: