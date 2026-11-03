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Cómo enviarle tu carta al papa León XIV: el instructivo del Correo Argentino

El organismo difundió los pasos que deben seguir los interesados, desde las características del sobre hasta los datos del destinatario.

El papa León XIV podrá recibir las cartas de los argentinos.
El papa León XIV podrá recibir las cartas de los argentinos. Foto: Vatican Media
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Correo Argentino habilitó del 2 al 13 de noviembre la recepción de cartas para el papa León XIV en todo el país con motivo de su próxima visita oficial a la Argentina.
  • Los fieles deben entregar sobres de hasta 20 gramos en cualquier sucursal con datos específicos, mientras la entidad alerta sobre posibles estafas virtuales bajo su nombre.
  • La iniciativa canalizará los mensajes de la comunidad antes y durante la gira papal, que recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba del 8 al 11 de noviembre.
Resumen generado con IA

“¿Te imaginás que tus palabras lleguen a manos del papa León XIV?”. Así inicia el último mensaje publicitario que lanzó el Correo Argentino con motivo de la llegada del Sumo Pontífice a Argentina. El correo invitó a los fieles a escribirle una carta a León XIV que será entregada en su llegada al país y compartió un instructivo para hacerle llegar un deseo o una intención.

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“Desde Correo Argentino te invitamos a sumarte a ‘Una carta para León XIV’, una iniciativa para hacerle llegar tus palabras, un mensaje o una oración a Su Santidad”, compartieron desde las redes sociales oficiales de la empresa de envíos. La recepción inició este lunes 2 de noviembre y cerrará el próximo viernes 13 de noviembre.

Correo Argentino hará llegar cartas al papa León XIV

La empresa nacional describió como una “hermosa oportunidad” el envío de mensajes al Papa. La visita iniciará el domingo 8 y finalizará el miércoles 11 de noviembre y contará con puntos de parada en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Los interesados en participar deberán enviar sus misivas en las fechas indicadas para que el correo pueda hacerlas llegar en los días estipulados. El instructivo para enviarlas fue el siguiente:

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1. Colocá tu carta en un sobre cerrado de hasta 20 gramos

2. En el frente del sobre, escribí el destinatario: “Su Santidad León XIV C.C.N°4224 C1041WBQ - CABA República Argentina” 

3. En la esquina superior derecha escribí: “Mensaje a León XIV” 

El Correo Argentino compartió un instructivo para enviar una carta al Papa. El Correo Argentino compartió un instructivo para enviar una carta al Papa. Foto: Correo Argentino

4. Al dorso, escribí el remitente: nombre y apellido, código postal y localidad

5. Acercá tu carta a cualquier sucursal del Correo Argentino

El Correo Argentino alertó por estafas vinculadas a su nombre

El Correo Argentino también advierte regularmente por la ocurrencia de estafas para las que se usa el nombre de la empresa. “Ante la difusión de estafas virtuales realizadas en nombre de Correo, recordamos esta información para cuidar a nuestros usuarios”, señalaron en un comunicado.

Quienes hayan recibido un mensaje o e-mail que sostenga provenir del Correo Argentino, deberán prestar atención al remitente. “Si te pide que ingreses a un enlace o brindes tus datos, no lo hagas. Es falso”, señalaron desde la empresa.

El Correo Argentino explicitó que nunca solicita datos bancarios, claves o contraseñas ni pagos por enlaces externos, es decir, realizados desde páginas que no pertenecen a la plataforma oficial del propio correo.

También dejaron una serie de pautas para evitar caer en estafas, como tener en cuenta aspectos como la ortografía, el diseño o la urgencia. Si un mensaje incluye faltas en la escritura, enlaces extraños o anuncia la necesidad de responder con celeridad, se recomienda desconfiar.

Para prevenir las estafas, los potenciales afectados no deben responder ni abrir enlaces que se envíen. En todo caso deben reportar el episodio en las redes sociales del correo o mediante un mail dirigido a la casilla atcliente@correoargentino.com.ar.

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