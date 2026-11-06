¿Qué le dirías al papa León XIV? Cómo mandarle una carta

Para participar hay que escribir el mensaje en una hoja, colocarlo en un sobre y consignar en el frente: “Su Santidad León XIV”, casilla de correo N° 422, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el sector superior derecho debe figurar la inscripción “Mensaje a León XIV”, que funciona como franqueo y permite que el envío sea gratuito. Las cartas serán reunidas desde las distintas sucursales del país y, según explicó Ponce, el 16 de noviembre se realizará el traslado hacia el Vaticano. Desde el Correo invitaron también a los más jóvenes a participar, incluso mediante dibujos. “Una carta, un papel, queda de por vida”, destacó Ponce.