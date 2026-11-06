¿Qué le dirías al papa León XIV? Cómo mandarle una carta

El Correo Argentino lanzó una convocatoria nacional para que quienes quieran hacerlo.

¿Qué le dirías al papa León XIV? Cómo mandarle una carta
Por Redacción Sociedad Hace 4 Hs

Los tucumanos tienen una oportunidad inédita para escribirle directamente al papa León XIV. El Correo Argentino lanzó una convocatoria nacional para que quienes quieran hacerlo puedan dejar su mensaje en una sucursal y la empresa se encargará de trasladarlo hasta el Vaticano.

En nuestra capital, la propuesta se recibe en la Casa Central del Correo Argentino desde el 2 de noviembre y continuará hasta el jueves 13. El envío es gratuito y abierto a todos, independientemente de la religión. “Podés escribir todo lo que quieras decir, lo que puedas plasmar en una hoja de papel y traerlo hasta acá”, explicó Ricardo Ponce, jefe de la Casa Central. Según contó, entre los primeros días de la convocatoria ya habían recibido alrededor de 100 cartas, principalmente de adultos mayores.

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Para participar hay que escribir el mensaje en una hoja, colocarlo en un sobre y consignar en el frente: “Su Santidad León XIV”, casilla de correo N° 422, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el sector superior derecho debe figurar la inscripción “Mensaje a León XIV”, que funciona como franqueo y permite que el envío sea gratuito. Las cartas serán reunidas desde las distintas sucursales del país y, según explicó Ponce, el 16 de noviembre se realizará el traslado hacia el Vaticano. Desde el Correo invitaron también a los más jóvenes a participar, incluso mediante dibujos. “Una carta, un papel, queda de por vida”, destacó Ponce.

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