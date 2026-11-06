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Video: el papa León XIV abordó el avión para iniciar su gira por Sudamérica

El Pontífice abordó el avión en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, para iniciar una gira de 11 días por Sudamérica. Uruguay será su primera escala, antes de continuar hacia la Argentina y Perú.

El papa León XIV ya está en camino: así abordó el avión rumbo a Sudamérica
El papa León XIV ya está en camino: así abordó el avión rumbo a Sudamérica ámbito
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV partió este viernes desde Roma hacia Sudamérica para iniciar una gira pastoral de 11 días que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
  • El Pontífice viaja con su comitiva y arribará el domingo a la Argentina tras 39 años sin visitas papales, en una agenda que incluirá misas y una reunión con Javier Milei.
  • El viaje pondrá fin a casi cuatro décadas de ausencia papal en el país, consolidándose como un hito de fuerte impacto religioso, social y político en la región.
Resumen generado con IA

El avión que traslada al papa León XIV despegó este viernes desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, y puso rumbo a Sudamérica. El Pontífice inició así una gira de 11 días por Latinoamérica, que tendrá su primera escala en Montevideo, Uruguay, y continuará por la Argentina y Perú.

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A bordo del Airbus A330neo de ITA Airways viajan integrantes de la comitiva papal, personal de seguridad y 83 periodistas acreditados por el Vaticano. La visita al país comenzará el domingo 8 de noviembre y marcará un acontecimiento histórico: será la primera llegada de un papa a la Argentina en 39 años.

Durante su estadía de cuatro días, León XIV recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su agenda incluye celebraciones religiosas multitudinarias, reuniones con el presidente Javier Milei y encuentros con representantes de distintos sectores sociales, políticos y religiosos.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina y cuál será su primera actividad

El papa León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. La llegada forma parte de un recorrido sudamericano que comenzó este viernes en Uruguay y concluirá el 17 de noviembre en Perú.

Su primera actividad oficial en territorio argentino será un homenaje al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, frente al monumento ubicado en la Plaza San Martín, en la ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, el Pontífice se trasladará a la Casa Rosada para mantener un encuentro con el presidente Javier Milei. A las 18:30 encabezará una reunión con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus primeros discursos oficiales en el país.

La agenda del papa León XIV para el lunes 9 de noviembre

El lunes 9 de noviembre será una de las jornadas centrales de la visita papal y tendrá carácter de feriado nacional. La actividad comenzará a las 9:15 con una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, provincia de Buenos Aires. Allí, León XIV se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución.

A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, a las 16:10, el Papa encabezará un encuentro con dirigentes sindicales, empresarios, representantes del mundo laboral y referentes de movimientos sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

La agenda continuará a las 17:30 con una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Finalmente, a las 18:45 participará de una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y equipos de trabajo de las diócesis en la Catedral Metropolitana. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en el Arzobispado.

León XIV viajará a Córdoba y se reunirá con jóvenes en Buenos Aires

El martes 10 de noviembre, el Pontífice viajará a Córdoba. Su vuelo partirá a las 7:30 y está previsto que aterrice a las 9 en el aeropuerto Ambrosio Taravella.

Una hora después celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Luego regresará a Buenos Aires, donde a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Cuándo se despide el papa León XIV de la Argentina

El miércoles 11 de noviembre será la última jornada del Papa en el país. Su agenda comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.

A las 10 celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina. Por esta actividad, ese día habrá feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

La ceremonia oficial de despedida está prevista para las 13:30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Media hora después, León XIV partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con la última etapa de su gira sudamericana.

La llegada del Pontífice pondrá fin a casi cuatro décadas sin visitas papales a la Argentina y marcará uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más importantes del año.

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