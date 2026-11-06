Video: el papa León XIV abordó el avión para iniciar su gira por Sudamérica

La agenda continuará a las 17:30 con una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Finalmente, a las 18:45 participará de una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y equipos de trabajo de las diócesis en la Catedral Metropolitana. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en el Arzobispado.