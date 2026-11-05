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“Cuando esté en el altar junto al Papa, en mi corazón estarán todos los tucumanos”

El diácono Diego Soria es uno de los tucumanos que formará parte del grupo que acompañará a León XIV durante la misa que celebrará en Córdoba.

ROLES. “Ya estamos distribuidos en las tareas”, contó Soria, diácono de la Arquidiócesis de Tucumán; añadió que a las 6 del martes deben estar en el predio.
ROLES. “Ya estamos distribuidos en las tareas”, contó Soria, diácono de la Arquidiócesis de Tucumán; añadió que a las 6 del martes deben estar en el predio.
Por Redacción Sociedad Hace 3 Hs

El diácono de la Arquidiócesis de Tucumán, Diego Soria, es uno de los religiosos tucumanos que estarán en el altar junto al papa León XIV, cuando este celebre la misa en Córdoba, el martes de la semana que viene. Durante una entrevista con el periodista José Nazaro para Síntesis Play, el ciclo de LG Play, contó sus sensaciones por participar de un evento que promete ser multitudinario.

Soria dijo que vive la convocatoria con mucha alegría, emoción y expectativa, y contó cómo resultó elegido para estar allí. “La comisión organizadora de la liturgia de la misa en Córdoba hizo algo muy lindo, que es ‘abrir la jugada’, permitir que otras diócesis puedan participar de esta celebración, porque, como ellos nos decían, si bien el Papa va a celebrar la misa en Córdoba, en Buenos Aires o en Luján, viene a visitarnos a todos los argentinos”, sostuvo. Agregó que se invitó a que la Arquidiócesis de Tucumán participe con un diácono, y como actualmente son dos, ambos acordaron que fuera él. En el altar servirá junto a otros siete diáconos. “Ya estamos distribuidos en las tareas. Uno de ellos va a estar en la proclamación del Evangelio, otros van a estar al servicio del altar y otros cuatro vamos a estar al servicio de los concelebrantes que van a estar ahí en el altar con Su Santidad”, detalló. Añadió que también estarán obispos que llegarán con el Papa y los de la Conferencia Episcopal Argentina -entre ellos, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, y el obispo auxiliar, Roberto Ferrari-.

León XIV llegará a Córdoba alrededor de las 9 y a las 10 presidirá la misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Será la primera visita de un Papa a Córdoba desde 1987, cuando estuvo Juan Pablo II. A las 15.15 se reunirá en la Catedral con el clero y los seminaristas, y a las 16.55 regresará a Buenos Aires.

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Soria participó de una reunión organizativa en Córdoba. “Se espera muchísima gente, más de un millón de personas en ese predio. El altar tiene más de 50 metros de largo”, precisó.

La noche anterior habrá una vigilia en el predio: las puertas abrirán el lunes 9 a las 18 y, desde las 22, habrá oración y música. Según Soria, los diáconos deberán estar en Córdoba desde el viernes para ensayar. “Mucha gente se va a quedar ahí a pernoctar, y nosotros, por ejemplo, debemos estar ya a las 6 para el ingreso y prepararnos para la celebración”, señaló.

Soria dio las impresiones que le genera León XIV. “Al Santo Padre lo vamos conociendo, vamos conociendo sus pensamientos, su modo de actuar. Por lo que veo, es un hombre muy cercano, muy humano. Eso se nota en sus gestos, en su modo de ser, en su modo de conducir la Iglesia, en las prioridades de las opciones que va tomando”, dijo.

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Camino al sacerdocio

Soria es diácono transitorio; es decir que, cuando el obispo lo decida, será ordenado sacerdote. Consultado por LA GACETA, recordó su camino hacia el sacerdocio. “Me acuerdo que desde chiquito yo decía que quería ser cura. Creo que tenía mucho que ver con la vivencia de fe de mi familia: íbamos a misa, asistíamos a procesiones, estábamos en grupos de la parroquia. Y de ahí fue naciendo esto”, contó. Ingresó al seminario a los 13 años y a los 25 dejó la formación, a un año de terminar teología porque, como había entrado muy niño, quería conocer la realidad desde otra perspectiva y, además, debía acompañar a su madre, que estaba enferma. “La enfermedad de mi mamá se extendió por muchos años, más de 15 años. Pero esa inquietud siguió ahí presente durante los 19 años que estuve fuera del seminario”, afirmó.

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Durante todo ese tiempo, según dijo, nunca dejó de conversar con su párroco, con los curas del seminario y con el arzobispo Sánchez. Y tras la partida de su madre surgió la posibilidad de volver. Y el sábado 24 de octubre fue ordenado diácono. “Es algo hermoso poder entregar toda mi vida al servicio de Dios y de la Iglesia; y en particular en la parroquia de Tafí del Valle, donde estoy prestando servicio en este momento”, expresó.

Soria dedicó el cierre de la entrevista a sus comprovincianos. “Cuando esté ahí, sirviendo en el altar, en mi corazón y en mi oración va a estar toda la gente de Tucumán. Los llevo a todos ahí, a todos los hermanos que necesitan de la oración, que necesitan de la bendición del Señor que nos va a llegar por medio de Su Santidad, el sucesor de Pedro. Todos van a estar presentes ahí en el altar”, manifestó.

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