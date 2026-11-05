“Cuando esté en el altar junto al Papa, en mi corazón estarán todos los tucumanos”

Soria dijo que vive la convocatoria con mucha alegría, emoción y expectativa, y contó cómo resultó elegido para estar allí. “La comisión organizadora de la liturgia de la misa en Córdoba hizo algo muy lindo, que es ‘abrir la jugada’, permitir que otras diócesis puedan participar de esta celebración, porque, como ellos nos decían, si bien el Papa va a celebrar la misa en Córdoba, en Buenos Aires o en Luján, viene a visitarnos a todos los argentinos”, sostuvo. Agregó que se invitó a que la Arquidiócesis de Tucumán participe con un diácono, y como actualmente son dos, ambos acordaron que fuera él. En el altar servirá junto a otros siete diáconos. “Ya estamos distribuidos en las tareas. Uno de ellos va a estar en la proclamación del Evangelio, otros van a estar al servicio del altar y otros cuatro vamos a estar al servicio de los concelebrantes que van a estar ahí en el altar con Su Santidad”, detalló. Añadió que también estarán obispos que llegarán con el Papa y los de la Conferencia Episcopal Argentina -entre ellos, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, y el obispo auxiliar, Roberto Ferrari-.