La visita del papa León XIV: “Somos anfitriones, pero no nos sentimos dueños del momento”

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Para toda información necesaria -y muy en especial, para conocer cómo llegar al predio-, Martínez recomendó la página elpapaencordoba.com.ar, donde figura por dónde acceder y qué carriles tomar. También contó que la empresa cordobesa Caminos de las Sierras firmó un convenio con Google Maps y con Waze: el evento quedó marcado en ambas aplicaciones, que guían hasta los bolsones de estacionamiento y, si llegaran a llenarse, redirigen a las zonas más próximas, desde donde un transporte gratuito llevará a la gente hasta el predio. Entre los estacionamientos habilitados están las playas del estadio “Mario Alberto Kempes” y del Centro de Convenciones Córdoba. “Hay estacionamientos muy cercanos y otros un poco más alejados. Estos tienen transporte público gratuito que acercará a las inmediaciones del predio; esto es más o menos un kilómetro, pero en un espacio de 90 hectáreas un kilómetro es lo mínimo”, indicó.