La visita del papa León XIV: “Somos anfitriones, pero no nos sentimos dueños del momento”
El padre Juan Martínez, uno de los coordinadores de la organización de la visita de León XIV a Córdoba, contó cómo será la vigilia, cómo acceder al predio donde se realizará la ceremonia y qué mensaje esperan del Papa.
“La historia se escribe con espacio y tiempo; ya va llegando el tiempo, así que había que pararse en el espacio”, afirmó el padre Juan Martínez, uno de los coordinadores generales de la organización de la visita del papa León XIV a Córdoba, en una entrevista al ciclo de LG Play “La mañana empieza aquí”.
El Papa llegará a la provincia mediterránea el martes 10, a las 9, al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Y una hora más tarde celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Será la única salida al interior del país durante su visita a la Argentina -la primera de un pontífice en 39 años-, que va del 8 al 11, en la cual también estará en Luján y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Martínez contó que el sábado los equipos, que hasta entonces habían trabajado sobre la planificación escrita, hicieron la primera recorrida de campo por el predio. “Fue muy positivo, porque te saca del supuesto y te para en la realidad y nos deja la tarea, en un paso previsible, de poder ajustar todo aquello que la visita devela: las distancias, los mecanismos de comunicación interna de las áreas, habrá vallado o seguridad. Nos deja un buen margen, de esta semana, de que dentro de lo previsto se pueda recalcular”, aseguró.
En ese mismo predio Juan Pablo II celebró una misa el 8 de abril de 1987. Martínez reflexionó sobre lo que significa que León XIV esté ahora en el mismo lugar. “A los espacios los engrandecen los momentos, los hitos, las personas; y se ve que el Señor quiere regalarnos desde este lugar una presencia especial. En esto se expande Córdoba a una dimensión un poco más amplia que sí misma, no deja de ser una alegría, pero queremos que tenga todo el color de la presencia federal”, planteó.
Martínez explicó que esa presencia federal se manifestará en el altar, donde además del arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi -a quien le corresponde acompañar al Papa-, y de un seminarista, estarán personas provenientes del NOA, de Cuyo, del NEA y del norte de la Patagonia; y que lo mismo ocurrirá en el encuentro en el atrio de la Catedral. “No deja de ser una dicha saber que el Señor tal vez nos regaló la posibilidad de ser anfitriones, pero no nos sentimos los dueños de este momento”, expresó.
Respecto del mensaje que esperan del Papa, el sacerdote consideró que la paz es uno de sus temas fuertes: fueron sus primeras palabras en el balcón y, a su criterio, no la convirtió en un eslogan sino en una agenda, tanto en sus enseñanzas como en sus mediaciones a nivel mundial. “Anhelamos que, dentro de todo aquello con lo que nos quiera sorprender, sea un mensaje que siga pacificando cada corazón, cada familia, la patria, y que desde acá también llegue al mundo”, dijo.
Apertura
El sacerdote detalló que el predio abrirá a las 18 del lunes 9, con animación musical; y añadió que la vigilia propiamente dicha comenzará a las 22 y se extenderá hasta las 2, para luego retomar a partir de las 6 del martes. Desde el lunes todo el transporte será gratuito. Los asistentes podrán ingresar con bolsas de dormir, alimentos, agua y equipos de mate para pasar la noche en el predio. Por el contrario, no está permitido que las personas entren con ningún tipo de elementos cortantes, punzantes, de vidrio, bebidas alcohólicas. “Por ahí uno lleva ingenuamente un cartel grande y necesita una especie de palo (para desplegarlo); y eso puede ser riesgoso, no sólo para el Papa, sino también para la seguridad de todos. Nada que sea riesgoso”, puntualizó.
Añadió que el predio nunca se cerrará a partir de su apertura. “Se podrá permanecer ahí toda la noche, y siempre se contará con salud, con seguridad y con todos los servicios que se abren con los operativos, porque estos se mantienen activos hasta que concluya el evento”, subrayó.
Para esas jornadas rige un decreto, el 1103/2026, que estableció como feriado nacional el lunes 9. En el caso de Córdoba, el martes 10 también será una jornada no laborable.
Sitio web oficial
Para toda información necesaria -y muy en especial, para conocer cómo llegar al predio-, Martínez recomendó la página elpapaencordoba.com.ar, donde figura por dónde acceder y qué carriles tomar. También contó que la empresa cordobesa Caminos de las Sierras firmó un convenio con Google Maps y con Waze: el evento quedó marcado en ambas aplicaciones, que guían hasta los bolsones de estacionamiento y, si llegaran a llenarse, redirigen a las zonas más próximas, desde donde un transporte gratuito llevará a la gente hasta el predio. Entre los estacionamientos habilitados están las playas del estadio “Mario Alberto Kempes” y del Centro de Convenciones Córdoba. “Hay estacionamientos muy cercanos y otros un poco más alejados. Estos tienen transporte público gratuito que acercará a las inmediaciones del predio; esto es más o menos un kilómetro, pero en un espacio de 90 hectáreas un kilómetro es lo mínimo”, indicó.
Martínez precisó que habrá dos accesos principales, uno por la avenida Fuerza Aérea y otro por la avenida La Donosa. La misa tendrá una duración estimada de dos horas y, al terminar, el Papa recorrerá en papamóvil, según Martínez, unos dos kilómetros y medio, desde Santa Fe y Colón hasta el Arzobispado. “La gente lo tendrá muy al alcance de la mano, porque nos han pedido que no sean tan anchos los carriles por los que se desplace, así se puede concretar esa proximidad del Papa con la gente”, precisó. León XIV almorzará en el Arzobispado, desde las 15.15 mantendrá una reunión en la Catedral, y a las 16.55 regresará a Buenos Aires.
A quienes todavía no se inscribieron, Martínez les dejó una invitación abierta. “La idea es que vengan; si no te inscribiste, vení que todo está previsto para recibirte”, convocó. Y reiteró que naveguen en el sitio web oficial de la visita de León XIV a Córdoba.
“La vigilia tiene un tono joven”: casi 9.000 voluntarios
“La vigilia tiene todo un tono joven; ellos son los grandes protagonistas. Los casi 9.000 voluntarios tienen fuertemente cargados sobre sí el servicio, la animación, la atención pastoral; ayudando a sobrellevar alguna situación que hiciera falta”, dijo el padre Juan Martínez, uno de los coordinadores generales de la organización de la visita de León XIV a Córdoba, en una entrevista con LG Play. “El momento de oración lo han pensado jóvenes universitarios cordobeses, que han querido encarnar la narrativa de Magnifica humanitas que eligieron los obispos, pero en tono actual y dirigido a nuestros jóvenes”, añadió el sacerdote. La vigilia empezará el lunes 9, a las 18, con la apertura del predio de la Fábrica Argentina de Aviones, en la capital de la provincia mediterránea.
La música, en Córdoba: Jairo y Jorge Rojas, en la vigilia
La vigilia previa a la misa de León XIV en Córdoba tendrá música desde la apertura del predio de la Fábrica Argentina de Aviones, a las 18 del lunes 9. El inicio formal de la vigilia está previsto para las 22. La Comisión Organizadora de la Visita del Papa anunció a Jairo y a Jorge Rojas. Luego se difundieron los solistas Ignacio Sagala, José Luis Miralles, Andrés Castellano, Maxi Larghi, Pablo Martínez y Trinidad; las agrupaciones Ruah, Toco Para Dios, Duito, integrado por Candelaria Argüello Pitt y Hugo Aguilar, y Tradición Serrana; y el Coro Agnes y Cor Mariae. En Buenos Aires, el dúo tucumano conformado por los hermanos Enrique y Tomás Olmos participará en la jornada del 9 en el Monumento de los Españoles, con un repertorio que va a reunir zamba y chacarera con canciones religiosas.