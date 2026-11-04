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Axel iba a cantar para el papa León XIV, pero lo bajaron por un fuerte motivo: "Me dolió"

El cantante reveló que había recibido una propuesta para participar de los homenajes al Pontífice en Córdoba, pero que los organizadores dieron marcha atrás.

AXEL. El cantante reveló que había recibido una propuesta para participar de los homenajes al Pontífice en Córdoba.
AXEL. El cantante reveló que había recibido una propuesta para participar de los homenajes al Pontífice en Córdoba.
Por Redacción Espectáculos Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Previo a la visita del papa León XIV, Axel fue apartado de los actos en Córdoba tras la polémica mediática desatada por acusaciones públicas de una vestuarista.
  • El músico había elegido cantar en Córdoba, pero los organizadores resolvieron excluirlo para evitar controversias por los reclamos televisivos de una supuesta deuda.
  • El cantante lamentó la falta de confianza tras 27 años de trayectoria, mientras la organización continúa ultimando los detalles para los recitales en la visita papal.
Resumen generado con IA

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, Axel reveló que había sido convocado para formar parte del grupo de artistas que le cantarán al sumo pontífice. Sin embargo, su participación quedó descartada después de que se desatara una polémica mediática en torno a una denuncia en su contra.

El cantante contó el episodio durante una entrevista con La Voz Córdoba y aseguró que había recibido la propuesta con mucha ilusión. Incluso, los organizadores le habían dado a elegir entre presentarse en Buenos Aires o en Córdoba. Él optó por esta última ciudad.

“Voy a confesar algo que no dije en ningún lado, porque no me preguntaron esto, y es actual: me habían llamado para cantarle al Papa”, reveló.

Según relató, las negociaciones cambiaron de rumbo cuando una vestuarista habló de él en televisión. “Casualmente, entre comillas, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión”, afirmó, y sugirió que la denuncia habría sido una maniobra en su contra.

Axel cuestionó el espacio que los medios les dan a determinadas acusaciones sin verificar su veracidad. “Hoy en día le dan espacio a cualquier boludo o boluda diciendo cualquier barrabasada, a cualquier persona sin verdad ni fundamentos, a cualquier persona que no está bien también. Y eso me lastimó”, sostuvo.

El músico explicó que, ante la posibilidad de que la polémica afectara el evento, los organizadores resolvieron apartarlo. “La gente que estaba a punto de decir que cante, dijo: ‘No podemos, porque si esta chica dice que Axel le debe plata…’”, contó.

También recordó que el tema tuvo repercusión en LAM, donde, según señaló, cuestionaron a la mujer que había hablado de él. “Después LAM también salió a matarla diciendo ‘era una piba que estaba totalmente desequilibrada’”, expresó.

Axel reconoció que la decisión le provocó tristeza, porque esperaba con entusiasmo la posibilidad de cantar para el Papa en Córdoba. “Era una emoción enorme cantar en Córdoba para él”, manifestó.

Por último, dijo que le dolió la desconfianza de quienes lo habían convocado, aunque aseguró que respeta la decisión. “Tengo 27 años de camino con la música y saben quién soy. Me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada”, concluyó.

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