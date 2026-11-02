Un niño esperó cinco años por una familia y el juez le preparó una sorpresa para anunciarle su adopción

La espera de Bruno, un niño de cinco años, terminó con una noticia que cambiará su vida: después de cinco años, tendrá una familia. El anuncio de su adopción tuvo un escenario especial. En lugar de convocarlo a un tribunal, el juez Claudio Mazuqui eligió una plaza de la localidad cordobesa de Jovita para comunicarle que María Emilia ya era oficialmente su mamá.