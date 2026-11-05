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Buscan ordenar la convivencia en las sendas de Yerba Buena

El crecimiento del trekking y del mountain bike plantea nuevos desafíos y, por ello, proponen crear un Consorcio de Gestión del Territorio.

MESA DE DIÁLOGO. La Municipalidad de Yerba Buena busca coordinar acciones con la Universidad y los deportistas.
MESA DE DIÁLOGO. La Municipalidad de Yerba Buena busca coordinar acciones con la Universidad y los deportistas.
Por Redacción Sociedad Hace 3 Hs

El crecimiento de las actividades recreativas y deportivas en las sendas del pedemonte de Yerba Buena llevó al municipio a buscar acuerdos para ordenar su uso, mejorar la seguridad y preservar el ambiente. La presencia de caminantes, ciclistas y personas que practican trekking exige pautas de convivencia para aprovechar estos espacios sin poner en riesgo a sus usuarios.

Con ese propósito, la Municipalidad realizó una reunión en la Casa de la Cultura con autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), representantes del Parque Sierra de San Javier y referentes de los bikers. El encuentro fue encabezado por el intendente Pablo Macchiarola y buscó avanzar en una agenda compartida.

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Por la UNT participaron Hugo Rafael Fernández, decano de la Facultad de Ciencias Naturales; Fernando Erimbaue, decano de la Facultad de Educación Física (Facdef), y Milagros Celiz, subsecretaria de Bienestar.

Uno de los objetivos es conformar un Consorcio de Gestión del Territorio para articular a las instituciones y a los usuarios de los senderos. La propuesta apunta a identificar necesidades, establecer criterios comunes y coordinar medidas que permitan desarrollar las actividades de manera organizada y sostenible.

Seguridad y orden

“Nos reunimos con las autoridades de la UNT, del Parque Sierra de San Javier y con grupos de bikers para llegar a un punto en común. Queremos que tengamos un uso de las sendas seguro y ordenado, y que entendamos entre todos que somos socios estratégicos”, expresó Macchiarola.

Fernández explicó que buscan encontrar una forma adecuada de desarrollar las caminatas, el ciclismo y el aprovechamiento de los senderos sin descuidar los espacios naturales.

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Los ciclistas también valoraron la posibilidad de participar en las decisiones y acercar las inquietudes de quienes utilizan los recorridos. Sebastián Gómez Lasalle, referente de los bikers, consideró que una organización más clara puede generar beneficios más allá del deporte.

“Tener algo más ordenado y seguro redunda en más turismo y, por ende, en más beneficios para la ciudad y para la provincia. Nosotros trabajamos como articuladores, en busca de un deporte amplio, que todos puedan practicar y que sea seguro, acercando a las partes para conseguir buenos resultados”, sostuvo.

Gómez Lasalle calificó el encuentro como positivo y destacó la importancia de reunir a los sectores para generar conciencia sobre el uso de las sendas. También planteó la necesidad de desarrollar los recorridos y organizar su utilización para que todos puedan disfrutar de un espacio con gran potencial.

Entre los temas por abordar figuran la señalización, la delimitación de circuitos y las pautas de circulación. Estas medidas son centrales para prevenir accidentes y evitar conflictos entre ciclistas y peatones que comparten los trayectos.

Diálogo

La reunión fue la segunda instancia de diálogo impulsada por el municipio. En una convocatoria anterior, Macchiarola, el jefe de Gabinete, Pablo Quiroga, y otros funcionarios habían recibido a comerciantes de bicicleterías de Yerba Buena.

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En aquella oportunidad analizaron las necesidades del sector, la seguridad de los recorridos, las mejoras para los circuitos de ciclistas, la creación de nuevos espacios deportivos y el desarrollo de propuestas turísticas. El municipio busca mantener el diálogo y avanzar hacia una gestión conjunta que permita ordenar una actividad en expansión.

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