Yerba Buena puso en marcha los narcotests para sus funcionarios: quiénes fueron los primeros en realizárselos
Resumen para apurados
- El intendente Pablo Macchiarola y cinco concejales se realizaron este jueves un narcotest en Yerba Buena para promover la transparencia pública.
- La medida surge de una ordenanza con controles aleatorios y confidenciales de orina para detectar seis tipos de sustancias psicotrópicas.
- La iniciativa busca concientizar y sentar un precedente regional, mientras se debate qué medidas tomar ante posibles negativas a testearse.
La Municipalidad de Yerba Buena puso en marcha este jueves la ordenanza que establece la realización de narcotests a funcionarios del Ejecutivo y concejales. El intendente Pablo Macchiarola fue uno de los primeros en someterse voluntariamente al examen, junto con cinco integrantes del Concejo Deliberante, en el hospital Ramón Carrillo.
“Queríamos ser los primeros y dar el ejemplo”, afirmó el jefe municipal a LA GACETA. La normativa fue impulsada por los concejales Gabriela Garolera y Mauricio Argiró y contempla controles aleatorios para los funcionarios municipales.
Además del intendente, participaron en esta primera jornada los concejales Javier Jantus, Argiró, Garolera, Agustina Simón Padrós y Franco Marigliano.
Cómo se realizarán los narcotests en Yerba Buena
Macchiarola sostuvo que la medida apunta a reforzar la transparencia en la función pública. “Consideramos que todo funcionario público municipal tiene que estar al máximo de sus capacidades psicofísicas”, señaló. También planteó que la iniciativa podría replicarse en otras ciudades.
Por su parte, la directora del hospital Ramón Carrillo, Flavia Molé, explicó en LG Play que el procedimiento consiste en la toma de una muestra de orina, bajo estrictas normas de confidencialidad.
Los análisis permiten detectar metabolitos de seis tipos de sustancias, entre ellas cocaína, marihuana, barbitúricos, opiáceos y benzodiacepinas, según detalló la profesional.
La selección de los funcionarios se realizará mediante un sorteo aleatorio a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad. Una vez elegidas las personas, serán convocadas para realizarse el examen en un horario determinado.
Molé estimó que los resultados estarán disponibles en aproximadamente una semana. La información será entregada de manera reservada a cada funcionario a través de Recursos Humanos, sin difusión pública de los nombres ni de los resultados individuales.
Qué pasa si un análisis da positivo
El procedimiento contempla la posibilidad de solicitar una contraprueba en caso de un resultado positivo. Para ello, durante la toma de la muestra se utilizarán dos frascos: uno para el análisis inicial y otro que quedará reservado para una eventual verificación en un laboratorio diferente, elegido por el funcionario.
La directora del hospital aclaró que la iniciativa tiene un objetivo preventivo y de concientización, y que no contempla sanciones por el solo hecho de someterse al procedimiento o ante una eventual negativa.
Macchiarola, en cambio, cuestionó la posibilidad de que un funcionario se niegue a realizarse el examen y sostuvo que esa decisión debería generar interrogantes. No obstante, la ordenanza y el procedimiento deberán determinar los alcances de esa situación.