De mirar la película a entrar en la escena: ¿Con Genie 4 el cine y la ciencia se fusionan?

Imaginate sentarte a la noche en casa y, en vez de pelear media hora con el control remoto, pedirle a la pantalla: “Armame una aventura en el Tucumán de 1812, o en una nave rumbo a Júpiter, y dejame ir decidiendo qué hacen los protagonistas”. Si a mitad de camino querés cambiar la cámara o torcer el final, la película se recalcula en vivo adelante tuyo. O el potencial de esta herramienta para enseñar historia viva a los niños en las escuelas. Wow. No veo las horas de poder usarlo. “Creame un mundo de la Roma antigua, mientras camino por las calles de la ciudad diseñá personajes que vayan contándome las costumbres de la época”. ¿Dimensionamos el potencial de poder llegar a los niños con historias jugables en tiempo real y la guía de un profe de historia que ama enseñar?