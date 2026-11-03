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El riesgo país pasa los 820 puntos y marca su nivel más alto desde octubre de 2025

La caída de los bonos soberanos en dólares impulsó al indicador de JP Morgan hasta los 821 puntos básicos, con un avance del 2%.

El riesgo país pasa los 820 puntos.
El riesgo país pasa los 820 puntos.
Por Redacción Economía Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El riesgo país argentino subió un 2% este martes y alcanzó los 821 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025, impulsado por la caída de los bonos soberanos en dólares.
  • La baja de los títulos de deuda coincide con la volatilidad en Wall Street por las elecciones de medio término en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
  • Analistas advierten que la conformación política en EE. UU. y el margen de acción de su Tesoro definirán si se profundiza el castigo o llega un alivio para los activos locales.
Resumen generado con IA

Los bonos soberanos argentinos en dólares profundizan sus pérdidas este martes y llevan al riesgo país a consolidarse por encima de los 800 puntos básicos. 

El indicador de JP Morgan sube 16 unidades, un 2%, y alcanza los 821 puntos, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas nacionales que dieron la victoria al oficialismo.

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La caída de los títulos de deuda se produce en una jornada en la que los mercados financieros concentran su atención en las elecciones de medio término en Estados Unidos (EEUU). A ese escenario se suman las presiones sobre las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y las menores perspectivas de un acuerdo de paz en Medio Oriente.

En el mercado local, la mayoría de los bonos argentinos registra pérdidas superiores al 1%, con mayores retrocesos en los títulos de más largo plazo. El Global GD29 cae 1,2%, mientras que el GD35 pierde un 1%, según consignó el diario "Ámbito".

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En renta variable, el MSCI Merval avanza 0,5% hasta los 89.472 puntos, aunque medido en dólares retrocede 0,1%, a 54 unidades. Entre las acciones que más bajan se encuentran Transener (-3,5%) y Sociedad Comercial del Plata (-1,4%). En sentido contrario, BYMA sube 2,6% y Transportadora de Gas del Sur, 1,7%.

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas operan con resultados mixtos y caídas de hasta 2,1%. Loma Negra encabeza las bajas, seguida por Grupo Supervielle (-1,7%) y Cresud (-1,5%). Las principales subas corresponden a Transportadora de Gas del Sur (+2%) y Banco Macro (+1,5%).

La incertidumbre internacional

Las perspectivas de alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente se redujeron luego de que un funcionario iraní afirmara que todavía falta mucho para poner fin a la guerra. A su vez, Estados Unidos atacó la isla iraní de Qeshm, lo que reavivó los temores a una escalada de las hostilidades y a posibles riesgos para el suministro energético.

En el inicio de la semana, el riesgo país había avanzado un 2,3%, mientras que los ADRs argentinos en Wall Street llegaron a subir hasta 12,8%. La consultora Outlier señaló que Argentina volvió a recibir un castigo muy superior al de sus pares y otros índices, en parte por la caída del petróleo -dado el peso de la energía en el panel líder del Merval- y también por las expectativas en torno a las elecciones estadounidenses.

“A los activos locales no les importa tanto el resultado, sino cómo queda el gabinete post elecciones y si una derrota fuerte tiene consecuencias para los márgenes de libertad que tuvieron hasta acá Bessent y el Tesoro norteamericano”, explicó Outlier.

La consultora advirtió que, si el secretario del Tesoro estadounidense pierde margen de maniobra, podrían aumentar las preocupaciones del mercado de cara a 2027 y profundizarse el mal desempeño de los activos argentinos. En cambio, si los demócratas no logran tomar el control de ambas cámaras, consideró que podría producirse un alivio luego de varias semanas de castigo relativo.

Volatilidad en Wall Street

El deterioro de los activos argentinos coincidió con una rueda volátil en los mercados internacionales. Wall Street cerró el lunes con mayoría de bajas, luego de que se desvaneciera el rebote inicial. El Nasdaq Composite cayó 1,1%, pese a que había llegado a avanzar hasta 1,3% durante la apertura. El S&P 500 retrocedió 0,5%, afectado principalmente por el sector tecnológico, mientras que el Dow Jones subió 0,41%.

Outlier identificó dos factores que impulsaron los mercados en direcciones opuestas. Por un lado, el petróleo, luego de que la agencia estatal IRNA informara que el líder supremo de Irán había aprobado el inicio de negociaciones diplomáticas con Estados Unidos. Consultado sobre si retomaría los ataques después de la votación del martes, Donald Trump respondió que no.

Según la consultora, esa señal redujo de manera significativa la prima de riesgo geopolítico, un movimiento que también fue amplificado por fondos de seguimiento de tendencia que disminuyeron sus posiciones compradas.

El segundo factor fue una nueva ola de ventas en el sector tecnológico, en la previa de una semana marcada por las elecciones de medio término, los balances de AAPL y AMD y el informe de empleo del viernes.

A las preocupaciones por el financiamiento de las inversiones de capital del sector y la sustentabilidad de su modelo de negocios se sumó el componente político. Outlier señaló que, si los demócratas toman el control del Congreso, el mercado considera que aumentaría la probabilidad de nuevas regulaciones e impuestos para la industria de inteligencia artificial, en particular sobre la construcción de centros de datos.

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