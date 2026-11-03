El riesgo país pasa los 820 puntos y marca su nivel más alto desde octubre de 2025

En el inicio de la semana, el riesgo país había avanzado un 2,3%, mientras que los ADRs argentinos en Wall Street llegaron a subir hasta 12,8%. La consultora Outlier señaló que Argentina volvió a recibir un castigo muy superior al de sus pares y otros índices, en parte por la caída del petróleo -dado el peso de la energía en el panel líder del Merval- y también por las expectativas en torno a las elecciones estadounidenses.