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El Día de los fieles difuntos y un “invento” de James Bond

Hace 10 años, la Ciudad de México adoptó una costumbre que se replicó en todo el mundo: un desfile colorido, dramático y salvaje que recorre las calles de muchas ciudades de Latinoamérica y que nació en una película de 007.

COLOR Y CALOR. La gente toma las calles y participa del Desfile del Día de los Muertos en la Ciudad de México, un masivo evento del calendario.
COLOR Y CALOR. La gente toma las calles y participa del Desfile del Día de los Muertos en la Ciudad de México, un masivo evento del calendario.
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

En un ambiente descrito como “colorido”, “dramático” y hasta “salvaje”, Ciudad de México celebró este fin de semana su multitudinario desfile del Día de Muertos, que nació hace 10 años bajo la inspiración de una escena de James Bond.

Esqueletos gigantes, carros alegóricos y miles de artistas con máscaras y tocados de pluma colmaron avenidas del centro de la capital de unos 9,1 millones de habitantes, para festejar con espíritu de carnaval la primera década del desfile.

Ana Suares, turista portuguesa de 32 años, describió como fascinante la fiesta a cielo abierto.

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos en San Miguel de Tucumán: cómo funcionarán los servicios municipales

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“Las personas felices, los maquillajes, las flores, ¡muy ‘wild’! (salvaje). Las personas juntas para celebrar a los que no están aquí, pero están en nuestro corazón”, declaró.

MÁSCARAS. Una mujer en los festejos de Monterrey, México. MÁSCARAS. Una mujer en los festejos de Monterrey, México.

Al desfile se sumó este año una colosal catrina de 11 pisos de altura, edificada en pleno Zócalo, plaza principal de la capital. La icónica figura es un esqueleto ataviado con un elegante vestido y primorosos accesorios femeninos.

El Día de Muertos en México mezcla elementos precolombinos con las conmemoraciones religiosas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos el 1 y el 2 de noviembre.

Día de los Fieles Difuntos: qué estará cerrado en Tucumán este lunes 2 de noviembre

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“Es colorido, oloroso, dramático, lleno de gente de diferentes nacionalidades y personalidades. ¡Me encanta!”, dijo por su parte Isabel Halsey, estadounidense de 37 años.

Alrededor del desfile, vendedores de artesanías y accesorios como tocados de flores y máscaras formaron una feria improvisada.

CATRINAS. Calaveras gigantes de Cantinflas y Raquel. CATRINAS. Calaveras gigantes de Cantinflas y Raquel.

Pero un negocio hizo sensación: puestos ambulantes donde maquilladoras transformaron los rostros de los asistentes en coquetas y brillantes calaveras.

“Tenemos mucha gente que se quiere maquillar”, dijo Angie Covarrubias, de 29 años, mientras acicalaba a un turista y otros ocho esperaban su turno. Por U$S 11, sus caras se transformaron en estilizadas calaveras como ya es costumbre ver.

“Más de lo que esperaba”

Originalmente, el Día de Muertos era una fiesta familiar para visitar cementerios y montar altares con la comida que disfrutaban los difuntos.

Pero el 007 cambió la tradición. “Spectre” inicia con el espía británico caminando entre una multitud ataviada con disfraces de muerto en el centro de Ciudad de México.

“Todo mundo me empezaba a decir ‘¿y el desfile?, ¿cuándo es el desfile?’”, dijo Miguel Ángel Mancera, exalcalde de Ciudad de México (2012-2018), que lo organizó por primera vez.

Por el Día de los Fieles Difuntos, el Poder Judicial de Tucumán tendrá asueto el lunes

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La alcaldía estima que más de medio millón de turistas participaron del evento, que coincide con el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad. El circuito de eventos importantes en ese país se cerrará este sábado con el partido de la NBA entre Indiana Pacers y Denver Nuggets, en la Arena Ciudad de México.

ESQUELETOS POR DOQUIER. Un hombre con una máscara y una mujer con remera. ESQUELETOS POR DOQUIER. Un hombre con una máscara y una mujer con remera.

Naomi Tomi, turista japonesa, asistirá a la F1, pero asegura que su plan principal era el Día de Muertos, que la cautivó desde que vio la película “Coco” de 2017.

“Quería verlo al menos una vez en la vida. Es más de lo que esperaba”, dijo Tomi, de 27 años.

Así, de un festejo “íntimo” la fiesta ha transitado “a un evento masivo”, explicó Roberto Montalvo, académico de la Universidad Iberoamericana, quien señala que la tradición se está adaptando a los visitantes.

Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

Asueto en Tucumán por el Día de los Fieles Difuntos

“Si quieres ver la tradición mexicana, ve a lugares donde originalmente se hacía, como Michoacán. Esto es como un espectáculo para que atraigas al extranjero”, opinó Heidi Meza, de 50 años, quien asiste al desfile desde 2021. (AFP)

Cómo se lo vive en Tucumán

Además del asueto administrativo dictado por el gobernador Osvaldo Jaldo, ¿cuáles son las actividades referidas a este día en la provincia?

Los cementerios capitalinos se mantienen abiertos en horario corrido desde ayer y hasta hoy. Los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México); del Oeste (Asunción 150); y Jardín Norte (Eduardo Wilde al 300), dependientes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, abren en horario corrido, de 8 a 18 desde ayer y hasta hoy.

De acuerdo con el comunicado de la Municipalidad, hoy además habrá misas en las necrópolis para que las familias puedan honrar a sus seres queridos, en los siguientes días y horarios: en el cementerio del Oeste, a las 9.30; en el cementerio del Norte, a las 11 y en el cementerio Jardín Norte, a las 17.

La Municipalidad propondrá un recorrido coral de aproximadamente una hora, organizado en tres bloques: obras corales religiosas, composiciones académicas sobre textos de autores como Miguel de Cervantes, Federico García Lorca y Mark Twain, y versiones corales de música popular argentina de carácter no festivo, en consonancia con el sentido solemne de la jornada. La entrada es libre y gratuita.

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