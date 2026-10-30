Día de los Fieles Difuntos: qué estará cerrado en Tucumán este lunes 2 de noviembre

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto fechado en el 28 de octubre por el cual se establece la interrupción temporal de las actividades habituales. A diferencia del feriado que se decreta por ley en un acto legislativo, el asueto es establecido por una autoridad específica, en este caso el Gobierno Provincial. El asueto será administrativo y escolar, por lo que tanto entidades del sector público como la educación cesarán por la jornada.