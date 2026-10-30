Día de los Fieles Difuntos: qué estará cerrado en Tucumán este lunes 2 de noviembre
El Gobierno provincial decretó el cese de actividades administrativas y escolares por el Día de los Fieles Difuntos. Qué servicios mantendrán guardias, cómo funcionará la Capital y los horarios de misas y eventos en los cementerios.
El Gobierno de Tucumán declaró asueto el lunes 2 de noviembre por el Día de los Fieles Difuntos, celebración religiosa dedicada a orar por las almas de los fallecidos. La medida establecida en el Decreto N° 2.668/1 firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo establece el cese de la actividad en sectores de la administración pública y horarios extraordinarios para determinados servicios, mientras que las prestaciones esenciales se mantienen sin alteraciones ese día.
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto fechado en el 28 de octubre por el cual se establece la interrupción temporal de las actividades habituales. A diferencia del feriado que se decreta por ley en un acto legislativo, el asueto es establecido por una autoridad específica, en este caso el Gobierno Provincial. El asueto será administrativo y escolar, por lo que tanto entidades del sector público como la educación cesarán por la jornada.
Qué se mantendrá cerrado durante el asueto del 2 de noviembre
De acuerdo con el comunicado del Gobierno, la disposición alcanza a la totalidad del personal de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, es decir organismos como el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) y el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST). Sectores de la economía como la Caja Popular de Ahorros y la Dirección General de Rentas (DGR) no trabajarán, al igual que el sector de la cultura, como el Ente Cultural, que tampoco funcionará este día.
La medida también se extiende a las comunas rurales y a todos los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación. El artículo primero del decreto provincial advierte que los servicios esenciales se mantendrán sin alteraciones durante la jornada. Tanto los establecimientos hospitalarios como la atención a menores implementarán las guardias necesarias para garantizar el cumplimiento de sus tareas.
Qué pasará con las actividades en la Capital el 2 de noviembre
Respecto a la actividad de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la entidad capitalina adheriría al asueto provincial. De esta manera, los servicios de recolección de residuos tendrían su funcionamiento normal, al igual que el transporte de colectivos, que funcionaría con regularidad.
El resto de los servicios, como la Dirección de Espacios Verdes, Arbolado, y Bacheo y Pavimentación, se mantendrían operativos de forma reducida, mientras que la atención en oficinas de administración y atención al público permanecería cerrada por esta jornada.
Horarios y misas en los cementerios municipales el 2 de noviembre
Por su parte y en conmemoración a la jornada, los cementerios bajo la esfera municipal se mantendrán abiertos en horario corrido desde el primero de noviembre y hasta ese lunes. Los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México); del Oeste (Asunción 150); y Jardín Norte (Eduardo Wilde al 300), dependientes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, abrirán en horario corrido, de 8 a 18 h, el domingo 1° y el lunes 2 de noviembre.
De acuerdo con el comunicado de la Municipalidad, el lunes además habrá misas en las necrópolis para que las familias puedan honrar a sus seres queridos, en los siguientes días y horarios:
- Cementerio del Oeste: a las 9.30 h.
- Cementerio del Norte: a las 11 h.
- Cementerio Jardín Norte: a las 17 h.
La presentación propondrá un recorrido coral de aproximadamente una hora, organizado en tres bloques: obras corales religiosas, composiciones académicas sobre textos de autores como Miguel de Cervantes, Federico García Lorca y Mark Twain, y versiones corales de música popular argentina de carácter no festivo, en consonancia con el sentido solemne de la jornada. La entrada es libre y gratuita.
Sobre los motivos del asueto, el Poder Ejecutivo provincial advirtió que el 2 de noviembre está dedicado a la recordación de los Fieles Difuntos. También expresa que busca mantener viva esta fecha del calendario cristiano y facilitar la concurrencia del personal de la Administración Pública Provincial a las distintas necrópolis.