Día de Todos los Santos: por qué se celebra el 1° de noviembre y cuál es el significado de esta fecha para la Iglesia Católica

Es habitual que esta fecha se confunda con el Día de los Fieles Difuntos del 2 de noviembre o con el Día de los Muertos popular en México. Sin embargo, mientras el 2 de noviembre se dedica a rezar por los seres queridos fallecidos y el Día de los Muertos combina rituales indígenas con altares y ofrendas para el regreso simbólico de las almas, el 1° de noviembre se centra exclusivamente en celebrar la memoria, el ejemplo y los valores de los santos conocidos y anónimos.